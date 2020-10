0時差搶看iPhone 12！　蘋果秋季發表會「直播網址」都在這

▲iPhone 12 將在美東時間10月13日正式發布。(渲染圖/EverythingApplePro/記者郭芳如製)

記者黃心瑀/綜合報導

蘋果公司(Apple)將在台灣14日凌晨1點(美東時間13日下午一點)舉行最新發表會,外界預測此次將會公開最新手機iPhone 12系列,消息一出立即引起許多人關注,而《ETtoday東森新聞雲》特地為讀者整理觀看直播的去處,讓大家能夠0時差同步關注,一睹最新iPhone的新面貌。

英文直播管道

● 蘋果官網/蘋果YouTube網站(貼心小提醒:蘋果直播為全英文,官網上的直播影片是最沒有誤差的,YouTube可能會稍有延遲。)

▲蘋果YT頻道。(圖/翻攝自YouTube/Apple)

中文直播管道

●《吉米陪你看發表會》蘋果發表會 REACTION 直播

● 電獺少女

今年在新冠肺炎疫情的影響下,全球供應鏈中斷,導致許多科技巨頭產品延後發行,而蘋果也在上周公布,延遲發表的新iPhone終於要在台灣時間10月14日凌晨正式登場。

根據外界推測,此次發表會將會出現4款機型,分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max,而價格的部分從先前走漏的消息中顯示,5.4吋的iPhone 12 Mini 售價為699美元(約2萬382元台幣);6.1吋的iPhone 12售價為799美元(約2萬3298元台幣);iPhone 12 Pro的價格為999美元(約2萬9130元台幣)起跳,以及價格從1099美元(約3萬2046元台幣)起跳的iPhone 12 Pro Max。

此外,外媒《9TO5Mac》報導,蘋果4款新iPhone正面模樣似乎提前被洩露,從iCloud和尋找App上所出現的新圖像看來,iPhone12的邊緣變得較窄,較先前的有所不同,而標誌性瀏海則是變得更小。

▲iPhone 12 傳有機型瀏海面積縮減。(圖/EverythingApplePro)

外國爆料大神Jon Prosser則在推特上發文,列出發表會中有可能出現的產品,除了iPhone 12 系列4款手機之外,還會有售價約99美元(約2886元台幣)的HomePod mini 跟 Wireless charger(無線充電)兩樣產品現身;而大家所關注的頭戴式耳機AirPods Studio、藍牙追蹤器 AirTags、HomePod 2以及Macs則未在發表之列。

It’s #AppleEvent day tomorrow!



Here’s a quick reminder of what you can expect, and what you shouldn’t:



iPhone 12 mini ✅

iPhone 12 ✅

iPhone 12 Pro ✅

iPhone 12 Pro Max ✅

HomePod mini ✅

Wireless charger ✅



AirPods Studio ❌

AirTags ❌

HomePod 2 ❌

Macs ❌



See ya then!