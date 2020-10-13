0時差搶看iPhone 12！　蘋果秋季發表會「直播網址」都在這





▲iPhone 12 將在美東時間10月13日正式發布。（渲染圖／EverythingApplePro／記者郭芳如製）

記者黃心瑀／綜合報導

蘋果公司（Apple）將在台灣14日凌晨1點（美東時間13日下午一點）舉行最新發表會，外界預測此次將會公開最新手機iPhone 12系列，消息一出立即引起許多人關注，而《ETtoday東森新聞雲》特地為讀者整理觀看直播的去處，讓大家能夠0時差同步關注，一睹最新iPhone的新面貌。

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● 蘋果官網／蘋果YouTube網站（貼心小提醒：蘋果直播為全英文，官網上的直播影片是最沒有誤差的，YouTube可能會稍有延遲。）

▲蘋果YT頻道。（圖／翻攝自YouTube／Apple）

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今年在新冠肺炎疫情的影響下，全球供應鏈中斷，導致許多科技巨頭產品延後發行，而蘋果也在上周公布，延遲發表的新iPhone終於要在台灣時間10月14日凌晨正式登場。

根據外界推測，此次發表會將會出現4款機型，分別為iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max，而價格的部分從先前走漏的消息中顯示，5.4吋的iPhone 12 Mini 售價為699美元（約2萬382元台幣）；6.1吋的iPhone 12售價為799美元（約2萬3298元台幣）；iPhone 12 Pro的價格為999美元（約2萬9130元台幣）起跳，以及價格從1099美元（約3萬2046元台幣）起跳的iPhone 12 Pro Max。

此外，外媒《9TO5Mac》報導，蘋果4款新iPhone正面模樣似乎提前被洩露，從iCloud和尋找App上所出現的新圖像看來，iPhone12的邊緣變得較窄，較先前的有所不同，而標誌性瀏海則是變得更小。

▲iPhone 12 傳有機型瀏海面積縮減。（圖／EverythingApplePro）

外國爆料大神Jon Prosser則在推特上發文，列出發表會中有可能出現的產品，除了iPhone 12 系列4款手機之外，還會有售價約99美元（約2886元台幣）的HomePod mini 跟 Wireless charger（無線充電）兩樣產品現身；而大家所關注的頭戴式耳機AirPods Studio、藍牙追蹤器 AirTags、HomePod 2以及Macs則未在發表之列。