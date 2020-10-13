日商搶發布「蘋果新手機充電器」　慘遭網友大酸

▲日本配件製造商在蘋果新機發表會前，推出了專為「新iPhone」設計的磁力連接無線充電器。（圖/翻攝自macrumors）

記者吳佳穎／綜合報導

再過幾小時，蘋果公司將發布眾所注目的新機，而過去頗有準確度的蘋果爆料網站Macotakara（日本）指出，日本配件製造商MPOW今（13）日推出了專為「新iPhone」設計的磁力連接無線充電器，外型也跟先前洩漏的iPhone 12機構照片非常相似，因而引起熱議，但不少網友看了大酸「哪裡無線了？好大一條在旁邊。」

外媒指出，由於蘋果復興「MagSafe」品牌的傳聞甚囂塵上，一直有人爆料iPhone 12‌將配備兩種新型磁性充電器，包括被稱為MagSafe充電器和MagSafe Duo充電器。因此消息一出惹人注目。

MPOW這家位於日本東京的公司，今(13)日宣布推出的無線充電器，支援磁鐵充電，並說這是新的iPhone中安裝的一種新型無線充電機制。

▲日本配件製造商在蘋果新機發表會前，推出了專為「新iPhone」設計的磁力連接無線充電器。（圖/翻攝自macrumors）

由於MPOW的產品介紹具有「環形磁鐵機構」，與新型iPhone相匹配，可使充電器牢固地固定在裝置上。MPOW並表示，與傳統的無線充電器相比，這種充電器的充電性能更好，而目前該產品旨在用於新iPhone，不適用其他智慧手機充電。

不過，網友看了新聞照片留言大酸：「我看不到無線充電的方式。我只看到那裡有一條大電纜和一個大連接器，可能會很熱」、「通過電線供電的速度比假設的無線充電要快得多了，我還可以告訴你這項了不起的發明叫插頭。」