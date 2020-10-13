蘋果高層公開 A14 晶片設計概念！　打造全系列高效能產品

▲A14 仿生晶片。（圖／Wccftech）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果首款搭載 A14 晶片的產品是 iPad Air，iPhone 12 也將會搭載這個新一代晶片。蘋果高層們受訪時，也針對 A14 背後的強大技術，以及公司的整體戰略做說明。

蘋果平台架構副總裁 Tim Millet 以及產品營銷高級總監 Tom Boger 表示，蘋果用自家晶片的能力來創造能源效率和性能的關鍵，就是 5 奈米工藝打造的 A 14 晶片，擴展了更大的空間，將更多的電晶體封裝在處理器上，讓它們能以更低的功率運行。

5 奈米工藝還能夠將 A14 的更大效能投入到傳統 CPU 和 GPU 之外的功能上，其中 A14 中的神經引擎增加了一倍，達到 16 個內核，每秒能夠執行 11 兆次運算，幾乎是 A13 的兩倍。Millet 表示，「我們看到了傳統 CPU 指令無法完成的事情，您可以透過神經引擎在 GPU 上執行的許多操作。」

Millet 和 Boger 表示，在更廣泛的層面上，A14 晶片可以用於多個產品上。當蘋果開始研究晶片組時，他們不僅專注於為單個產品構建的晶片組，也考慮了公司的整體陣容。「我們花了很多時間與架構小組、產品團隊和軟體團隊合作討論。」Millet 指出，最終我們要確保公司開發的旗艦手機晶片組，可以使用在其他產品上。

隨著即將推出搭載 Apple Silicon 的 Mac，期待蘋果的開發團隊能創造更多成果，讓未來 Apple 的產品效率更強大，連結也更緊密。

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