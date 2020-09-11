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iOS 14 搶先 iPhone 12 登場！　Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看

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▲Apple,蘋果。（圖／Apple官網）

▲蘋果秋季新品線上發表會焦點，點圖看發表會直播。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果秋季將推出的 6 樣新品，除了焦點 iPhone 12 之外，其他有 iPad Air 4、Apple Watch 6、HomePod，以及新產品頭戴式耳機 「AirPods Studio」和小型藍牙追踪設備「AirTag」。不過估計 9 月 16 日蘋果的發表會上，應該只會推出 iPad Air 跟 Apple Watch。

9/16 發布焦點

蘋果財務長 Luca Maestri 在 7 月底的財報會議中已表示，今年 iPhone 的推出時程無法如同往年在 9 月推出。因此，我們可以推斷 iPhone 12 並不會在當天發布，國外許多知名的爆料人士也是這麼認為。

最有可能在當天推出的，應是全螢幕的 iPad Air 2020（第 4 代），以及在健康功能上大大增強的 Apple Watch Series 6。值得果粉們興奮的是，iOS 14 很有可能也會在當天發布。

▲iPad Air。（圖／取自instagram／apple_idesigner）

▲iPad Air 2020 (第4代) 應是蘋果秋季第一場發表會的主角之一，點圖看新機資訊。（圖／取自instagram／apple_idesigner）

照往年慣例來看，從 iOS 10 到 iOS 13 的發布日期都落在 9 月中，這些版本更新通常是在新 iPhone 發布之前就會出現的。外媒《Wccftech》先前就推斷，iOS 14 和 iPadOS 14 的發布日期將在 9 月 16 日，剛好與這次蘋果的第一場線上發表會僅落差一天。

．iOS 13 發布於 2019 年 9 月 19 日
．iOS 12 發布於 2018 年 9 月 17 日
．iOS 11 發布於 2017 年 9 月 19 日
．iOS 10 發布於 2016 年 9 月 13 日

▲iOS 14。（圖／Apple官網）

▲iOS 14 可望在 9/16 推出，點擊進入蘋果官網預覽。（圖／Apple官網）

iPhone 12 與 iPhone 12 Pro

據先前最新的非官方消息看來，蘋果秋季產品的發佈時程，光 iPhone 12 可能就會分成兩波，分別會在 10 月與 11 月；基本款的 iPhone 12 和 iPhone 12 Max 應會在 10 月先發布，配備三鏡頭與光學掃描器（LiDAR）的 iPhone 12 Pro 和 12 Pro Max，則可能會在 11 月才發布。

價格傳聞最便宜落在 649 美元，最貴則落在 1399 美元。不過國外廠牌新品在台灣上市的售價，通常換算新台幣後會多 20％ 左右。

▲iPhone 12價格。（製表／記者謝仁傑）

像是先前三星的 Galaxy Note 20 傳聞起價在999美元，在台灣上市後售價就是 35,900 元，估計應與 iPhone 12 Pro 128GB 的價格差不多。

HomePod mini（或 HomePod 2）

HomePod 向來價格過高，讓 Amazon Echo 和 Google Nest Mini 都以更高的CP值佔據市場，導致蘋果在智慧音箱市場的成績並不漂亮。

將推出的 HomePod mini 外型更小，主打更親民的價位，價格傳落在 199 美元（約新台幣5,870元），外媒《techradar》消息指出，HomePod mini 和 AirPods Studio 可能會與 iPhone 12 共同在 10 月發表。

▲HomePod,AirPods Studio。（圖／LA MANZAN MORDIDA）

▲蘋果頭戴式耳機 AirPods Studio 和 HomePod mini，傳於10月與 iPhone 12 共同發布。（圖／LA MANZAN MORDIDA）

新產品 AirPods Studio ＆ AirTag

蘋果今年的新產品頭戴式耳機「AirPods Studio」，傳會與 HomePod mini 共同在 10 月發布，售價可能落在 349 美元（約新台幣10,250元）。

另一項新品是小型的藍牙追蹤裝置「AirTag」，透過藍牙配對即可在應用程式「Find My」中查看，應該會成為健忘者的救星，人們可以將 AirTag 裝在個人物品上，甚至可以放在小孩口袋裡以防走丟。然而，關於 AirTag 發布時間、價格和具體的模樣，目前則沒有較統一的說法。

▲AirTag。（圖／YouTube/ZONEofTECH）

▲AirTag 渲染圖。（圖／翻攝自YouTube／ZONEofTECH）

據較可靠的消息來看，9 月 16 日的發表會上，確定較可能出現的是 iPad Air 2020 和 Apple Watch 6，至於其他新品會不會在當天一起推出則不得而知。不過可以確定的是，iPhone 12 系列應該得再等等。

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