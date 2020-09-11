iOS 14 搶先 iPhone 12 登場！　Apple 秋季 7 大焦點發布順序一次看

▲蘋果秋季新品線上發表會焦點，點圖看發表會直播。（圖／Apple官網）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果秋季將推出的 6 樣新品，除了焦點 iPhone 12 之外，其他有 iPad Air 4、Apple Watch 6、HomePod，以及新產品頭戴式耳機 「AirPods Studio」和小型藍牙追踪設備「AirTag」。不過估計 9 月 16 日蘋果的發表會上，應該只會推出 iPad Air 跟 Apple Watch。

9/16 發布焦點

蘋果財務長 Luca Maestri 在 7 月底的財報會議中已表示，今年 iPhone 的推出時程無法如同往年在 9 月推出。因此，我們可以推斷 iPhone 12 並不會在當天發布，國外許多知名的爆料人士也是這麼認為。

最有可能在當天推出的，應是全螢幕的 iPad Air 2020（第 4 代），以及在健康功能上大大增強的 Apple Watch Series 6。值得果粉們興奮的是，iOS 14 很有可能也會在當天發布。

▲iPad Air 2020 (第4代) 應是蘋果秋季第一場發表會的主角之一，點圖看新機資訊。（圖／取自instagram／apple_idesigner）



照往年慣例來看，從 iOS 10 到 iOS 13 的發布日期都落在 9 月中，這些版本更新通常是在新 iPhone 發布之前就會出現的。外媒《Wccftech》先前就推斷，iOS 14 和 iPadOS 14 的發布日期將在 9 月 16 日，剛好與這次蘋果的第一場線上發表會僅落差一天。

．iOS 13 發布於 2019 年 9 月 19 日

．iOS 12 發布於 2018 年 9 月 17 日

．iOS 11 發布於 2017 年 9 月 19 日

．iOS 10 發布於 2016 年 9 月 13 日

▲iOS 14 可望在 9/16 推出，點擊進入蘋果官網預覽。（圖／Apple官網）



iPhone 12 與 iPhone 12 Pro

據先前最新的非官方消息看來，蘋果秋季產品的發佈時程，光 iPhone 12 可能就會分成兩波，分別會在 10 月與 11 月；基本款的 iPhone 12 和 iPhone 12 Max 應會在 10 月先發布，配備三鏡頭與光學掃描器（LiDAR）的 iPhone 12 Pro 和 12 Pro Max，則可能會在 11 月才發布。

價格傳聞最便宜落在 649 美元，最貴則落在 1399 美元。不過國外廠牌新品在台灣上市的售價，通常換算新台幣後會多 20％ 左右。

像是先前三星的 Galaxy Note 20 傳聞起價在999美元，在台灣上市後售價就是 35,900 元，估計應與 iPhone 12 Pro 128GB 的價格差不多。

HomePod mini（或 HomePod 2）

HomePod 向來價格過高，讓 Amazon Echo 和 Google Nest Mini 都以更高的CP值佔據市場，導致蘋果在智慧音箱市場的成績並不漂亮。

將推出的 HomePod mini 外型更小，主打更親民的價位，價格傳落在 199 美元（約新台幣5,870元），外媒《techradar》消息指出，HomePod mini 和 AirPods Studio 可能會與 iPhone 12 共同在 10 月發表。

▲蘋果頭戴式耳機 AirPods Studio 和 HomePod mini，傳於10月與 iPhone 12 共同發布。（圖／LA MANZAN MORDIDA）



新產品 AirPods Studio ＆ AirTag

蘋果今年的新產品頭戴式耳機「AirPods Studio」，傳會與 HomePod mini 共同在 10 月發布，售價可能落在 349 美元（約新台幣10,250元）。

另一項新品是小型的藍牙追蹤裝置「AirTag」，透過藍牙配對即可在應用程式「Find My」中查看，應該會成為健忘者的救星，人們可以將 AirTag 裝在個人物品上，甚至可以放在小孩口袋裡以防走丟。然而，關於 AirTag 發布時間、價格和具體的模樣，目前則沒有較統一的說法。

▲AirTag 渲染圖。（圖／翻攝自YouTube／ZONEofTECH）



據較可靠的消息來看，9 月 16 日的發表會上，確定較可能出現的是 iPad Air 2020 和 Apple Watch 6，至於其他新品會不會在當天一起推出則不得而知。不過可以確定的是，iPhone 12 系列應該得再等等。

＃ 對面的女孩看過來～～

►蘋果秋季 6 樣新品！ 含 iPhone 12 全購齊 果粉恐失血破 8 萬

►3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？ 最快可望下周上架



►iPhone 12 預估起價 23,000 元！ 全系列容量首發價格曝光