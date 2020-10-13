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iPhone 12 問世倒數最後 6 小時！　新機 4 大焦點聚光燈

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▲▼蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

▲蘋果將在凌晨一點舉行第二波秋季線上發表會。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 發表即將在 6 小時內登場，蘋果將在凌晨一點舉行第二波線上秋季發表會，外界對於 iPhone 12 和此次活動上的想像也炸鍋了，許多爆料人士紛紛透露關於手機顏色、尺寸、價格、上市時間。

呼之欲出的 iPhone 12 這次備受關注的主要焦點有 4 個，在發表會倒數之前，大家一起重新溫習一下。

1. iPhone 12 款式和顏色

預計推出的４款旗艦機型中，其中最基本的型號是 iPhone 12 mini，而據傳此款機型有黑、白、紅、黃、海軍藍、珊瑚色等六種顏色可供選擇，至於其它 3 款則僅有黑、白、銀三色。

2. iPhone 12 系列售價和容量

外界普遍認為 iPhone 12 起價落在 649 美元，最高在 1,399 或 1,449 美元。在規格方面，據傳 iPhone 12 mini 與 iPhone 12 Max 容量界於 64GB～256GB，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 則介於 128GB～512GB。

由於國外廠牌新品在台灣上市的售價，通常要比換算再多 18～25％ 左右的新台幣，《ETtoday新聞雲》記者用這個方式將換算後的售價統整。若以目前傳聞中的價格去做換算，想入手最新款的 iPhone，預估仍需準備約 22,000 元。

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

3. Touch ID 和 Face ID

Touch ID 和 Face ID 一直是兩派果粉論戰的重點，究竟哪個好用大家的見解也不同。基於蘋果在 9 月推出的 iPad Air 中將 Touch ID 回歸，外界也猜測或許 iPhone 12 也會將指紋解鎖功能回歸的可能性。

據外媒《CNET》報導，蘋果先前發表最新產品，其中 iPad Air 將 Touch ID 搭載到電源鍵上，此舉使用戶即便戴著口罩也可以輕鬆解鎖設備，且因為不需要 Face ID 了，可以讓 iPad Air 擁有更大的全螢幕；報導中甚至指出，蘋果可能會讓 iPhone 12 同時具有 Touch ID 和 Face ID 的解鎖功能，Reticle Research 分析師 Ross Rubin 也認同這個看法。

4. iPhone 12 上市時間

根據爆料達人 @Kang 的最新消息，iPhone 12 mini 預售日期為 11 月 7 日，11 月 14 日發售；iPhone 12、iPhone 12 Pro 的預售日期為 10 月 17 日，10 月 24 日發售；iPhone 12 Pro Max 的預售日期為 11 月 14 日，11 月 21 日發售。

 其它規格預測統整 

▲iPhone 12。（製表／記者謝仁傑）

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