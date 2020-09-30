台南統一獅棒賽　法務部長蔡清祥親自開球反毒

▲台南地檢署特結合統一7-ELEVEn獅隊，在台南市立棒球場，辦理「強棒出擊‧反毒紅不讓」反毒宣導活動，法務部部長蔡清祥擔任開球嘉賓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應蔡英文總統於今年「2020台灣要贏」、「減少毒品供給」、「減少毒品需求」及「減少毒品危害」的「三減新策略」，台南地檢署特結合統一7-ELEVEn獅隊，30日晚上6時在台南市立棒球場，辦理「強棒出擊‧反毒紅不讓」反毒宣導活動。

法務部部長蔡清祥擔任開球嘉賓，台南高分檢署檢察長張清雲、法務部保護司司長黃玉垣、台南地檢署檢察長葉淑文、台南市警局長詹永茂、台南市調查處處長鄭伯卿等首長亦一同參與，同時請在場球員及熱情球迷朋友們一起加入反毒行列，共同打擊毒品。

台南地檢署為提高反毒宣導力度，期望防範未然，降低毒品案件發生的可能，以多元、創新的方式進行反毒宣導，於本場統一7-ELEVEN獅與中信兄弟賽事中，呼籲現場及電視機前的熱情球迷們，一起投入反毒的行動，讓熱愛棒球的民眾們除了支持棒球運動及欣賞比賽外，也能加深對反毒的印象，而比賽當天也在棒球場周邊懸掛大型反毒看板，希望讓球迷在看球之際，也能接觸到更多反毒的資訊。

蔡清祥部長表示，棒球為國民最熱衷的運動項目，一直以來深受民眾關注，職棒賽事更是廣為宣導預防犯罪的最佳環境，呼籲所有的球迷們，以支持棒球的熱情，一起來支持台南地檢署的反毒行動，擊出精彩反毒紅不讓。亦希望今日藉由球賽現場及媒體轉播曝光率，全面提升國人對於毒品危害的認識，法務部也要求所屬機關結合民間社團資源與力量，深入社區與校園，持續落實反毒宣導工作，讓反毒宣導工作深入社會每一個角落，以協助全民認識毒品、遠離毒品，以支持棒球運動的熱情，一起來打擊毒品。

台南地檢署指出， 為「府城i幸福」，應建構一個無毒的生活環境，因此需要全民一起來努力，若發現有毒品，請大家勇於檢舉，將毒品阻絕於境外；境內全力壓制掃蕩、溯源斷根，抑制新興毒品氾濫及阻絕毒品進入校園，對於曾經吸毒想遠離毒品的朋友可以撥打0800-788-595戒毒成功專線，一起防毒拒毒。



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