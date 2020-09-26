向上學苑擴建　蔡清祥：4年150億要減少毒品供給危害

▲法務部長蔡清祥（前排中）參加基隆向上學苑整修工程竣工。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／台北報導

對於毒品危害社會的問題，法務部長蔡清祥26日表示，行政院已經通過新世代反毒策略第二期計畫，未來4年將提撥150億元經費，進行反毒「三減策略」︰減少供應、減少需求、減少危害，法務部更對防毒、緝毒、拒毒、戒毒等工作，全力投入。

蔡清祥在參加更生保護會基隆分會舉辦的「向上學苑」房舍整修竣工理啟用揭牌儀式暨中秋節關懷活動時，做出以上的致詞。「向上學苑」原稱「藥癮者復建中心」，2016年更名，2017年底由基隆更保分會與社團法人亞杜蘭關懷協會簽約合作，由協會安排戒癮課程，透過晤談、團體課程輔導、休閒戶外活動、就業輔導及各式會議、社區服務之訓練，建立自信心及能力。另更保基隆分會每年亦會安排一至二場次職能訓練課程，協助安置收容人增強技能及陶冶性情。

故蔡清祥參加本次活動，宣示政府反毒的決心，特別有意義。他也說，雖然因為學員們過去的錯誤，造成家人與社會的不諒解，但是不管是家庭或是社會，仍然有許多人願意付出愛心與善意，投入協助更生人的領域，希望學員們要好好珍惜、把握。而為了顧及房舍整體安全與擴增學員活動空間，法務部日前也提撥經費進行房舍整修，希望能提供學員更優質的環境，以利於學習及日後新生之路。而透過這段期間的調整，希望在場學員能夠蓄積更多能量去回應及面對復歸社會後的現實挑戰。而這也是其個人上任後持續推動「援助家庭」方案的初衷，因為家庭是收容人及更生人改變的重要基石，希望幫助他們的家庭解決緊急危難，進而讓家庭能在更生過程中提供支持，以達到感化改過向上之目標。

此外，更生保護會董事長、台灣高檢署檢察長邢泰釗，也在致詞時表示，「向上學苑」除提供毒品更生人宗教戒癮服務外，亦安排許多訓練課程，彼此協力落實更生保護工作，也由衷感謝法務部援助整修經費，使安置處所居住及上課空間更加寬敞、明亮，期許學員們秉持感恩的心謝謝支持與關愛的家屬、團體及熱心人士，也呼籲社會大眾接納更生人並給予協助。



▼法務部長蔡清祥參加基隆向上學苑整修工程竣工。（圖／法務部提供）