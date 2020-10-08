【廣編】50年製紙工藝淬鍊！舒潔「喀什米爾四層衛生紙」展現極致厚愛

▲舒潔推出「舒潔喀什米爾抽取衛生紙」，源自喀什米爾珍稀羊絨纖維概念，打造前所未見鬆厚手感與緻柔膚觸。

圖、文／舒潔提供

頂級衛生紙市場最重磅新品報到！看好頂級家用紙品市場成長潛力，國內家用紙領導品牌舒潔傾注50年精湛製紙工藝，推出市場最頂級「舒潔喀什米爾抽取衛生紙」，新品概念源自喀什米爾珍稀羊絨纖維所帶來的頂級厚柔感，結合獨家紙張輕壓花技術，打造出市場前所未見的鬆厚手感與緻柔膚觸，讓人倍感珍貴溫厚的四層設計，更徹底完勝市場所有家用紙品。

品牌團隊表示，新品概念來自充滿高貴珍稀感的『喀什米爾羊絨』，生長在海拔一萬五千英呎喜馬拉雅高山上的羊群，晚秋時節會長出柔軟細緻的絨毛，質感溫厚細滑，為世人公認最頂級織料，品牌團隊結合50年製紙工藝，將紙漿纖維以仿羊絨級極細纖維交織手法，打造出頂級柔滑觸感，產品並通過皮膚科測試，敏感肌亦適用，每抽四層的溫厚手感，滿足消費者『安心擦拭、一張即淨』的期待。

舒潔喀什米爾頂級抽取系列十月初已於全國各大通路上市，全系列共有羊絨級膚觸、大馬士革玫瑰香氛(全聯獨家)、以及乳木果精華(家樂福獨家)等三款同步上市，為慶祝新品上市，即日起至10月底止，包括家樂福、全聯、大潤發等通路相繼祭出新品嘗鮮價、買兩串現折50元等好康優惠，讓追求優質生活的消費族群，隨時一抽舒潔喀什米爾，無時無刻都能寵愛自己。