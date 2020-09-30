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【廣編】舒潔引進韓國熱銷No.1拋棄式抹布　自製台式韓劇Kuso劇情網友笑翻

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▲▼舒潔,拋棄式,抹布,韓國。（圖／舒潔提供）

▲為提升居家清潔抗菌效率，舒潔Viva特別引進在韓國銷售No.1的「拋棄式抹布」。

圖、文／舒潔提供

據調查顯示，一般家戶中傳統抹布上常見的細菌高達19種，一條連續使用數日、未徹底清潔殺菌的抹布每平方公分上可藏數億隻細菌，相當於馬桶周邊所測得細菌數的29倍之多！專家建議抹布每兩天必須用消毒水殺菌、並以60度以上高溫蒸煮，才能徹底殺菌，但這兩個步驟耗時又費工，對忙碌的上班族或主婦而言猶如天方夜譚。

為提升居家清潔抗菌效率，舒潔Viva特別引進在韓國銷售No.1的「拋棄式抹布」，採用創新高科技強韌紙纖材質、可重複清洗使用不易破，速乾易擰特性可有效減少細菌與異味孳生，產品表面的蜂巢壓紋更提供強效去污清潔力，適用廚房餐桌、客廳臥室與浴室廁所等，無論灰塵微粒或重度油汙都可一紙搞定。舒潔還製播網路極短劇「Dear拋棄吧」，找來超帥歐爸與地方媽媽演出，Kuso出「金醬賣安捏～擦了很油～」、「金價錫～金胎溝內」、「謀拍咪呀」等爆笑的韓式台語經典台詞，影片（https://ppt.cc/fzK4dx）9月中上線不到兩週就直逼2百萬瀏覽，網友甚至說「好笑到明知是廣告，還是忍不住看了好幾遍！」

全新「舒潔Viva拋棄式抹布」9月下旬已陸續於全聯、家樂福、大潤發、寶雅等通路上架販售，各通路也陸續推出促銷優惠方案。（詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定）

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