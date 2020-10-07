國慶連假國5首波車潮明早9時起湧現　高公局估持續到9日凌晨1時

▲國慶連假前一天，國5估上午9點起就將湧現車潮。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假即將展開，高公局透過大數據分析，國5首波南向南港系統至頭城路段車潮將在前一天（8日）上午9時起就湧現，恐持續至首日（9日）1時。高公局提醒，國慶連假國道車流量大，建議民眾上路前先掌握重點壅塞路段及時段，多利用替代道路避開塞車。

國慶連續假期重點壅塞時段及路段

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10/9（五）

國1

⚫上午南向

7-15 時楊梅-新竹系統（5倍）

8-16 時彰化系統-埔鹽系統（4倍）

⚫上午北向

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

國3

⚫上午南向

7-12 時三鶯-關西（4倍）

9-12 時烏日-霧峰系統（4倍）

國5

⚫上午南向

6-16 時南港系統-坪林（5倍）

10/10（六）

國1

⚫上午北向

10-12 時圓山-大華系統（4倍）

⚫下午北向

14-22 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-20 時南屯-后里（4倍）

16-21 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫下午北向

16-20 時關西-大溪（4倍）

16-20 時大山-香山（4倍）

16-20 時竹山-中興（3倍）

16-20 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫下午北向

11-23時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向

16-19 時 舊正-霧峰系統（3倍）

10/11（日）

國1

⚫下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫下午北向

10-20時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向

16-18 時 舊正-霧峰系統（3倍）

今年國慶連假3天，高公局預估交通特性將以旅遊及返鄉車潮為主，交通量以首日最塞，雙向達115百萬車公里，是平日的1.3倍，其中，南下車流為64百萬車公里，為平日的1.5倍。

▲國慶連假前一日路況預報圖。（圖／高公局提供）

國慶日當天，雙向交通量為106百萬車公里，主要以北向為主；收假日（11日）則是北返車潮為主，雙向交通量也達113百萬車公里。

高公局指出，國慶連假前1日（8日）上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至首日（9日）1時，但車輛時速仍可有40公里以上。首日車流再自當日5時起出現車多壅塞至17時始紓解。

▲▼國慶連假首日路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局為避免國5壅塞惡化，規劃首日6-12時實施國5南向高乘載管制，並於0-12時封閉國5石碇及坪林交流道南向入口，期間石碇南向入口改為大客車專用道，鼓勵公共運輸，封閉時段替代道路圖如圖15。

▲▼國慶日當天路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局國慶連假前1天及假期間3天重點壅塞路段及時段，彙整連假每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。建議民眾可多搭乘公共運輸，或可利用替代道路如台61替代國1、國3及台63替代國6，出發前先利用高速公路1968App掌握國道路況預報及交通疏導措施配合疏導措施並彈性調整行車時間與改道動線，避開易壅塞路段時段。

▲▼國慶連假收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

另依據中央氣象局預報，國慶連假北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，且首兩日北部及東半部地區有局部較大雨勢發生的機率。

▲▼行駛國道避開塞車，可多行駛替代道路。（圖／高公局提供）

高公局提醒，行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，亦可考量行駛替代道路避開壅塞路段，尤其是往宜花東之民眾，建議搭乘公共運輸，若要開車前往者，請注意下雨視線不佳，且天雨路滑，務必與前車保持行車安全距離，小心駕駛。

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