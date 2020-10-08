境外匯回資金1年達2254億　蘇貞昌：為國家經濟注入活水

▲行政院後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

財政部8日於行政院會報告「境外資金回台成果」。財政部指出，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」2019年8月上路至今，截至今年9月30日止一年以來已引導新台幣2254億元資金申請匯回，比預期多出800億；院長蘇貞昌說，請財政部、經濟部、金管會及央行持續宣導，促成更多境外資金回台投資，讓台灣經濟比別人能早一步大大復甦。

財政部指出，為協助台商因應國際經濟情勢轉變，及引導資金回國投資促進產業發展，「境外資金匯回管理運用及課稅條例」自2019年8月15日起施行，個人及營利事業在2年內申請且在核准期限內匯回境外資金者，第1年適用稅率8%，第2年適用稅率10%，免依一般所得稅制課稅。

資金匯回後1年內得向經濟部申請從事實質投資，依限完成實質投資者得享有退還50%稅款優惠，即實質稅率第一年4%、第二年5%。

報告指出，截至2020年9月30日止，一年來已引導新台幣2254億元資金申請匯回，其中獲准並已實際匯回2157億元，並已有616億元實質投資國內產業，預期未來申請實質投資的金額將會持續增加。

蘇貞昌表示，實際匯回的資金已超過2100億元，比原本預期目標1300億元多出近8百億，不僅增加國內稅收175億元，並有650億元從事投資，為台灣經濟注入活水。中央銀行更預期，到2021年8月滿2週年時，匯回金額將可超過4000億元。

蘇貞昌說，當初政府推動專法主要是因應美中貿易戰，企業調整投資架構，但這段期間又發生香港反送中，乃至新冠肺炎疫情爆發等重大事件，使得資金匯回規模遠比預期來的好，證明政府審時度勢、超前部署，做最好的準備，台灣才能在外在局勢遽變下，有能力化危機為助力。

蘇貞昌表示，聯合國「2020年世界投資報告」預估，2020年全球企業海外直接投資跌幅將達40％，但對台灣來說卻是投資的爆發年，不僅投資台灣三大方案已突破1.1兆元，年底可實際到位的就超過6200億元，台灣1到7月所核准外國人投資總金額也超過1320億元，比去年同期增加11%。顯示不只台商回台投資踴躍，外商也相當看好台灣的投資環境。

蘇貞昌指出，國內第3季出口值達900億美元，創下歷年單季最高，並較去年同季增加6%；國發會8月份景氣燈號，也由「黃藍燈」轉為「綠燈」，反映國內景氣漸趨回穩。在在證明，我們有能力守住疫情，在各項經濟指標表現也都很好。