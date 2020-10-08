國慶連假出遊注意！　竹縣警公布交通疏導管制「7大重點路段」

▲新竹縣公布國慶連假期間交管疏導7大重點路段，提醒用路人注意。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為因應109年國慶10月9日至11日連續假期可能車多路段，新竹縣警局運用FB社群網站、Line訊息系統，發布交通即時路況，提供用路人參考，民眾可多多利用。

新竹縣警局表示，新竹縣假期可能車多路段包括關西鎮六福村主題遊樂區、北埔老街、內灣老街及尖石風景區等知名觀光遊憩風景區，將執行交通疏導管制，其中重點路段如下：

國道3號關西交流道、竹林交流道、正義路、明德路、台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道周邊。

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▲▼新竹縣六福村、北埔老街、內灣老街等幾個知名景點都在交管疏導範圍內。





警方預估各觀光風景區之運輸聯外道路，在國慶連假期間交通流量勢必大增，為免影響遊客遊興，建議用路人遇有道路壅塞情形，儘速避開車潮，並改走替代道路。

同時，國慶連假期間，新竹縣轄內如發生交通壅塞或接獲民眾通報壅塞時，警察局便會立即派員到場疏處，秉持「只要交通壅塞，就可看到警察到場」為原則，在第一時間展現警力疏導作為，讓民眾有感。

▲為避免壅塞耗時，建議民眾可多選用替代道路前往。

警方呼籲用路人遵守交通規則，並隨時收聽警廣交通臺(FM104.9)，或電洽(03)5513509新竹縣政府警察局交通警察隊，詢問最新交通情形，俾利及時改道行駛替代道路，期能享有美麗、舒適的連續假期。

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