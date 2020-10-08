白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光！婚姻狀況揭曉

▲一位檔車正妹帥氣穿著婚紗到結婚現場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近年來不僅只有男性愛騎檔車，不少正妹也有騎檔車喜好，最近臉書「北宜高大哥追焦團」社團就有一位正妹穿婚紗追焦，一路上的追焦被攝影師拍下，秒掀起關注，因為正妹太凶了！

一位正妹網友在「北宜高大哥追焦團」社團PO文分享，透露感謝婚禮當天，陪著她一起瘋的車友們，也表示相當期待當天攝影師拍的照片，照片一曝光秒先起關注，因為正妹穿著婚紗的模樣，讓人看的雙眼大吃冰淇淋。

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▲正妹穿著性感低胸婚紗騎檔車，引起高度關注。

▲正妹穿著性感低胸婚紗騎檔車。





▲正妹穿著性感低胸婚紗騎檔車。

照片中，只見正妹帥氣的坐在檔車上，穿著白色婚紗在雨天追焦，但醉翁之意不在酒，因為正妹白皙皮膚、加上爆乳上圍，照片一曝光，隨即湧進200多留言、累積3千多個讚，大票網友暴動直喊：「超美」「美炸」「好凶阿！」「裙擺捲入輪就」，意外掀起高度關注，隨即正妹也被神出來。

▲正妹娟娟/狗狗經常在IG分享追焦照。

事實上，引發關注的正妹娟娟/狗狗還是個學霸，畢業中山醫視光系，個性開朗的她，喜歡騎檔車，IG也經常分享不少帥氣騎檔車追焦照，累積不少粉絲追捧，雖日前剛結婚，但高人氣仍不減。

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