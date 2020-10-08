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竹聯寶和會慘被大抄家！館長中槍露曙光　PO文喊：game over 99

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記者莊智勝／新北報導

網紅「館長」陳之漢今年8月28日凌晨2時許遭槍手劉丞浩持制式手槍射擊，當場從車上滾下、倒臥在血泊中；昨（7日）案件偵辦出現突破性進展，警方追查出劉嫌擁有竹聯幫寶和會背景，發動大規模掃蕩，一舉將幫會林姓會長、梁姓副會長、要角施俊吉等幹部共10人逮捕歸案。稍早館長也在臉書PO文，直呼「game over 99！」

▲▼「到底做了什麼…」館長講到快哭　連續擦淚4次：去看看我的心血。（圖／翻攝館長YouTube）

▲館長中槍後重傷住院，目前仍在復健中。（圖／翻攝館長YouTube）

警方成立專案小組偵辦館長遭槍擊案月餘，槍手劉丞浩落網後遲遲不肯解開iPhone臉部識別鎖，警方最後只好請來專家破解Face ID，赫然發現劉嫌擁有竹聯幫寶和會背景，且案發前一周還與幹部施俊吉有密切聯繫，高度懷疑館長中槍案背後恐有藏鏡人重金買兇，而施俊吉恐怕也只是「中間人」。

▲▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼館長槍擊案，新北刑大掃蕩竹聯幫寶和會，帶回會長、副會長、及幹部施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方大規模掃蕩，逮回寶和會會長、副會長、及要角施俊吉等10人。（圖／記者游宗樺攝）

由於寶和會除了館長一案外，還另涉多起重大刑案，警方為維護治安，跟監、蒐證將近1個月，昨夜見時機成熟，發動大規模掃蕩，以優勢警力壓制，當即逮回林姓會長、要角施俊吉、及其他幫派幹部共9人，而梁姓副會長則於今早7時許落網，共帶回10人偵辦。

在案情露出關鍵曙光後，館長上午近11時也在臉書粉專「飆捍」發聲，PO文「兄弟本是同林鳥，大難臨頭各自飛，game over 99！」

▼館長於臉書PO文發聲。（圖／翻攝臉書粉專「飆捍」）

▲▼竹聯幫寶和會遭掃蕩，館長臉書PO文。（圖／翻攝臉書粉專「飆捍」）

▼館長8月28日凌晨2時許遭到槍手劉丞浩開槍射擊，當場從車上滾落。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

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