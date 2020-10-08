起底館長案槍手劉丞浩！超商打工仔斜槓竹聯酒店圍事　欠債數10萬還不出

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記者陳豐德、陳雕文／新北報導

「館長」陳之漢槍擊案最新進展！專案小組調查，負責開槍的劉丞浩並不是所謂的乾淨底，其實是竹聯幫保和會旗下小弟，過去不僅在保和會插旗的北市「百富妃麗酒店」內當圍事小弟，在外還有負責討債及放款，除此外他個人積欠大筆債務，研判他就是為了在幫內上位，才會爭取此次槍殺館長良機，奢望關出來後就能大尾當幹部，卻不慎失手只讓館長重傷。

劉丞浩（23歲）犯案後直接到派出所投案，算盤打得響，就是想利用「自首」減刑；而一開始警方清查他沒有犯下刑案紀錄，查不出幫派背景，只有青少年時曾經的多起打架紀錄，就是想要製造一個狂粉騷擾館長不成，「由愛生恨」槍擊的假象，但專案小組清查之後卻發現不是這回事。

據查證，槍手劉丞浩其實是竹聯幫寶和會加入不久的小弟，而會上插旗北市林森北路上的百富妃麗酒店，他就是其中之一名圍事份子，所謂的超商打工仔的乾淨底只是假象。除此之外他還在負責討債、放款，自己在外也有高達數十萬的債務未還，專案小組此次同步將這些債主以關係人帶回清查，企圖藉此調查清楚劉丞浩的金流來源，因為道上傳言他。

▼槍手劉丞浩不只是超商打工仔。更斜槓當酒店圍事及高利放款。（資料圖／記者宋良義攝）



因為黑道幫派上位不易，傳統上曾擔任過槍手並不出賣老大，出獄後就能夠「大尾」。館長就曾提到，他聽律師說劉丞浩在製作筆錄時表示，反正自己關十幾年就出來，到時也才30多歲、還算年輕；館長對此怒嗆劉丞浩：「我現在也是在等，越短越好，我希望你判越短越好，不要問我為什麼，我就一定會還你。」

消息人士透露，劉丞浩表示竹聯幫寶和會要角施俊吉，曾帶著他到成吉思汗健身房申辦會員，但施並未下車，可見整起「狂粉騷擾」只是假象。而此次專案小組為了斬斷竹聯幫寶和會金流，並掌握另外2件擄人具體事證，7日持搜索票將會長林修伯、副會長及施俊吉共10人拘提到案，並會同財政部稽查人員，在堂口圍事的「百富妃麗酒店」內查緝，查扣到疑似假酒上百箱，全案訊後將林修伯等人依照組織犯罪、擄人等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

為釐清槍擊案相關案情，檢警移送完會長林修伯及施俊吉等人後，隨即借提槍手劉丞浩回新北刑大做進一步問訊，試圖突破劉丞浩心房。

▼竹聯幫幹部施俊吉涉案被移送偵辦。（圖／記者游宗樺攝）



▼警方搜查寶和會旗下的百富妃麗酒店。（圖／記者游宗樺翻攝）



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