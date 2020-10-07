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開南大學推動綠能校園　太陽能光電系統第一期竣工啟用

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▲開南大學推動綠能校園

▲開南大學推動綠能校園。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園蘆竹區的開南大學7日舉行「太陽能光電系統第一期竣工啟用儀式」，開南大學董事長葉哲正表示，近年來太陽能光電發展技術大幅提升，開南大學經董事會一致同意，與中租迪和公司合作，率先於永裕體育館及宿舍屋頂設置431.94kW(千瓦)太陽光電發電設備，預估年發電量約46萬度，配合政府發展綠能校園。

▲開南大學推動綠能校園

▲開南大學董事長葉哲正表示，太陽能光電發展技術大幅提升，開南大學配合政府發展綠能校園。（圖／市府提供）

出席啟用儀式的市長鄭文燦表示，開南大學是由企業家投入教育，為校園創新發展的優良學校，近年也積極配合政府推動「綠能校園」政策，積極進行校園節能計畫，向市府申請設備汰換與智慧用電補助，共汰換冷氣機648台，預估年節電量約132萬度電，致力推動永續綠能校園。

▲開南大學推動綠能校園

開南大學校長梁榮輝感謝市府及董事會對於開南大學各項辦學的支持，讓太陽能光電系統第一期能順利完工，盼繼續推動第二期、第三期，讓綠能技術不斷進步與創新。開南大學近年來，於辦學展現創新精神，包括與日本大學交流、產學合作、積極參與地方公共事務、結合桃園航空城發展等，各方面皆走在科技前端。

▲開南大學推動綠能校園

包括市府綠能專案推動辦公室主任兼參事林茂山、經發局專委楊叡昀、蘆竹區長蔡志揚、中租迪和公司總經理侯明欽等均一同出席活動。

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