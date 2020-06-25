屋頂綠化「用電量可省18%」！特生中心曝獎勵計畫推14年成效差原因

▲屋頂綠化獎勵計畫推動14年成效差，特生中心表示，和民眾信心不足有關。（圖／農委會特生中心提供、沈秀雀攝）



記者許展溢／台北報導

政府為減緩日益嚴重的都會熱島效應，自95年起推動屋頂綠化獎勵計畫至今14年，但目前比例仍然偏低，農委會特生中心表示，民眾信心不足為重要因素，尤其對植栽管理維護不易與屋頂漏水多存疑慮。

特生中心指出，因此針對屋頂綠化植栽種類進行研究，以尋找適合台灣氣候特徵栽植的屋頂綠化植物，期待解除民眾對屋頂綠化植栽生長不好、管理不易的印象。調查發現，屋頂綠化的植物種類有200多種，其中至少112種為台灣原生種。原生種植物是經長期演化，已適應台灣氣候的種類，最具栽植在屋頂逆環境的潛力。

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▲特生中心指出，適合台灣屋頂綠化的台灣原生植物有50種以上。（圖／農委會特生中心提供、沈秀雀攝）



不過，特生中心提到，目前國內屋頂綠化常種植的植類，屬於台灣原生植物的僅約17種，適合台灣屋頂綠化的台灣原生植物有50種以上，可推廣於屋頂栽種，以降低植栽維護人力及更新成本。除了選種適合的植物種類，新植植物最好在秋、冬季種植，讓植株逐漸適應屋頂逆環境。此外可搭配些外來的多年生觀賞植物，如豔紫野牡丹、射干、孤挺花等，增添多樣性與色彩，也可種一些可食性的四季蔬果，如萵苣、地瓜葉、絲瓜、豆類、茄子、番茄等，兼為快樂農園。

▲特生中心建議，屋頂也可種可食性四季蔬果，如萵苣、地瓜葉和番茄等。（圖／農委會特生中心提供、沈秀雀攝）

除了植栽，特生中心表示，居家進行屋頂綠化還要了解屋頂可承受之載重，若無法詳計，應以薄層或盆植為宜，同時不要將盆栽集中放在一處，較大而重的盆栽宜置於樓下有樑柱的地方，接著評估防水，除防水層需完好外，要留意排水及樓板面平整狀況，也就是樓板有水時，水能自動往排水孔流而不會積水。若能在女兒牆基部緣設置槽溝更佳，除讓水先流至溝再流向排水孔外，也利觀察排水道是否積水，以便能及時清理阻礙物，最後留意女兒牆高度，以免發生墜樓意外。

▲特生中心表示，屋頂綠化可以節省用電量18%以上。（圖／農委會特生中心提供、沈秀雀攝）



另外，特生中心表示，許多文獻都指出，屋頂綠化可讓室內溫度降低3-6℃，而當室內溫度降低1℃時則可約節省空調用電量6%，也就是說屋頂綠化可以節省用電量18%以上；如果1個月空調電費是5000元則至少可省900元。除節省空調電費、花園休憩、快樂農園等功能外，屋頂綠化間接還可以保護屋頂防水塗料延長使用壽命，而擁有個人的農園藝亦可紓解情緒、分享收穫的蔬果增進情誼，更重要的是可以減緩都會的熱島效應、阻隔噪音與太陽輻射、減緩雨水地表逕流、降低空氣粉塵、生物跳島，以及增加屋頂太陽能光電板效益等。

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