▲新北打造水生螢火蟲庇護基地，公私協力共創螢光美好日常。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與社團法人中華民國荒野保護協會合作辦理新北秋螢復育計畫，打造北臺灣水生螢火蟲庇護基地，7日在國際自然保護聯盟（IUCN）物種存續委員會臺灣區螢火蟲專家吳加雄博士指導下，由荒野萬里濕地教育中心與萬里區大坪國小師生成功呵護300隻「黃緣螢」幼蟲回家，推估2~3週後幼蟲即可蛻變為成蟲。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，萬里濕地教育中心於2003年正式成立，進行濕地保護與搶救收容臺灣多種濕地植物的工作，亦提供實體場域，帶著民眾一起親身體驗保育工作，很開心與農業局合作為水生螢火蟲搭起庇護基地，讓中心增添豐富的生物多樣性。

▲黃緣螢成蟲於夜間飛舞。

中心負責人陳德鴻先生則表示，黃緣螢是臺灣目前唯一發現一年有2次羽化的水生螢火蟲，成蟲好發期為春季與秋季，棲息於無光害、水質良好之濕地、溪流以及湖泊，在新北市的自然棲所位於淡水、三芝、石門、金山、萬里等地水梯田，隨著社會經濟起飛，多數水梯田面臨缺少灌溉、缺乏整理等問題，水域漸變成陸域，造成黃緣螢棲地逐漸減少。

農業局副局長徐開宇表示，本週是聯合國「國際愛護動物行動周」，新北市自2015年起即推動友善田園區域計畫，結合農業生產與環境生態的理念，致力推展友善農業，復育當地特有物種，促使生物多樣性保育與農業生產互利，目前新北市友善耕作面積達252.8公頃，共計206個農場參與，新北善待土地的政策，已讓環境生態指標的螢火蟲在全市遍地發光，市府將持續投入螢火蟲復育行動，讓螢光點點成為美好日常。

▲黃緣螢成蟲於交尾（雌雄同型，雌蟲體型略大於雄）。

同時，今年為「生物多樣性超級年」，臺灣以We Care！We Protect！為主題發起接力活動，從年初至今，新北已從多個不同面向推動生物多樣性，包括響應生態電影「黑熊來了」的保育推廣、原生動物「雷公蛙」野放、與台灣自然保育基金會合作種植「鐘萼木」、瀕危原生植物「艷紅鹿子百合」復育，以及外來入侵種「小花蔓澤蘭」清除，接棒的「秋團趣FUN螢」秋螢野放賞螢活動，邀請民眾一起從友善環境開始，找回永續的力量。

農業局表示，7日復育野放黃緣螢幼蟲後，預計2~3週會蛻變為成蟲，因此將於11月3日與荒野保護協會合作辦理「來去農家DO一日秋螢小旅行」，邀請大家秋團趣FUN螢，本活動自10月8日零時起開始受理報名，每人800元，共30個名額，報名網址：https://reurl.cc/4mrjmR，名額有限額滿為止，帶民眾一同感受螢光閃耀的魅力。

► 美麗最大的祕密

▲國小學童親手將螢火蟲幼蟲野放至池塘。