▲「新北青農力」計畫成果展，侯友宜：為農業發展注入新動力。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵青年加入農業大家庭，新北市政府透過「新北青農力計畫」提供加工產品研發、商品包裝設計與銷售通路等資源，協助青農深耕茁壯，進而提升農漁產業競爭力。今年以「新北青農力，農業未來市」為主題，於6日至8日於市府西側一樓大廳辦理成果發表。

農業局表示，為促進農業創生及永續傳承，市府推動「新北青農力」、「農業創生」及「農村再生」等計畫，提升農友競爭力，計畫成果豐碩，特別於10月6日至8日辦理成果展，展示新北青農力計畫12案專案、農業創生及金牌農村的豐碩成果，市府也與致理科技大學合作，打造未來超市展區。

▲新北市政府透過「新北青農力計畫」提供加工產品研發、商品包裝設計與銷售通路等資源。

農業局表示，民眾可透過拿取展架上的青農商品，展示區旁的螢幕會同步呈現產品資訊，並設置農友電商QR-Code，展覽期間可下單訂購，於展場進行未來超市購物體驗。農會並與致理科技大學簽署農會未來超市先導計畫，透過產、官、學的合作，未來在新北的農會超市，也能體驗農業未來市（式）。

今年度專案包含「農業科技應用」、「電子商務行銷」與「品牌形象設計」等項目，汐止青農蔡旭志申請計畫打造茶園微氣象站，可遠端即時監測茶園環境數據，搭配可遠端控制的灌溉系統，建立智慧化種茶管理系統；穀興農場青農顏姿琳梳理核心產品，並以年輕及文創角度設計農場文旦柚加工品包裝，重新將品牌定位。

侯友宜表示，市府推動「新北青農力」、「農業創生」及「農村再生」等計畫，建置服務平台與行動治理服務團，整合並提供內外部資源執行一站式服務，提升農民專業能量，為新北市農業發展注入新動力，成果豐碩。

► 美麗最大的祕密