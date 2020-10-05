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新北青農力計畫成果展　五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法

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▲新北青農力計畫成果展 五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法。（圖／新北市農業局提供）

▲新北青農力計畫成果展，五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動「農村再生」、「農業創生」及「新北青農力」計畫，打造友善從農環境，提升青年從農意願。於6日至8日在新北市政府西側一樓大廳展出「新北青農力 農業未來市」，現場展示計畫成果外，更將展區打造為數位農業超市，引進未來超市概念，結合科技及農業，讓大家看見新北農業未來式。

農業局表示，今年度獲選「新北青農力」計畫的五股區青農吳泓泰，為家中第五代筍農，目前經營「阿財綠竹農場」品牌，堅持採無農藥、無除草劑的友善耕作方式種植綠竹筍，阿財綠竹農場位於五股觀音山背風面，可減少強風吹襲，加上氣溫與濕度適中，所培育的綠竹筍口感細緻清甜又脆嫩。

▲新北青農力計畫成果展 五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法。（圖／新北市農業局提供）

▲今年度獲選「新北青農力」計畫的五股區青農吳泓泰，為家中第五代筍農，目前經營「阿財綠竹農場」品牌。

農業局說，為了做出市場區隔，吳泓泰嚴格篩選出狀似牛角，整支呈現金黃色的頂級綠竹筍，煮熟後以真空包裝方式保留原汁原味，在市集販售時更會用冰塊幫竹筍保鮮，延長最佳賞味期限。

吳泓泰表示，除了販售鮮食真空包外，也積極嘗試開發綠竹筍加工商品，以提升農產價值，非常感謝農業局的「新北青農力計畫」，透過計畫協助開發兩項綠竹筍加工商品，第一款是南洋風味料理筍包，綠竹筍片結合南洋醬料加上手炒花生與芝麻，不僅打破傳統綠竹筍料理概念，同時提供多層次口感。

▲新北青農力計畫成果展 五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法。（圖／新北市農業局提供）

▲五股青農吳泓泰嚴格篩選出狀似牛角，整支呈現金黃色的頂級綠竹筍，煮熟後以真空包裝方式保留原汁原味。

吳泓泰說，第二款是將竹筍與米結合的筍米餅，不只食用方便，也深受大人及小朋友喜愛。此外，計畫中也協助包裝流程改善，以降低商品損耗，並提供CIS品牌識別設計，以五股觀音山火山地質與農友個性，加上採筍插畫製作品牌LOGO，使「阿財綠竹農場」品牌形象凸顯，強化商品辨識度。

農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾，推出「新北青農力專案計畫」，提供生產及行銷等相關課程，也有專案協助及Line@即時線上QA服務，一條龍的服務機制就是要讓青年農民能無後顧之憂，全力產出最優質的產品，吸引更多青年及新農民加入從農行列。

李玟說，這次於10月6日至8日於新北市政府西側一樓大廳展出輔導成果，將展區營造成未來農業超市，產地到餐桌的食農教育理念結合技術科技，就是要讓大家看見新北農業新未來，「新北青農力 農業未來市」歡迎大家親自到場體驗。購買資訊：https://reurl.cc/gm6ayp

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▲新北青農力計畫成果展 五股青農吳泓泰開發綠竹筍新吃法。（圖／新北市農業局提供）

▲包裝流程改善降低商品損耗，並提供CIS品牌識別設計。

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