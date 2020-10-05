▲新北景觀處推親子工作坊，揪爸媽一起來創造夢想公園。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

來新北，玩公園！新北市政府綠美化環境景觀處預計於10月舉辦3場親子工作坊，邀請家長一同加入孩童們的創作世界，以「親近自然」及「共同創作」為主題，由講師透過簡易親子瑜珈帶領親子們在公園裡放鬆身心，達到療癒效果，再利用公園內現有的素材創造出夢想中的公園，激發親子創新的想法，並透過家庭與家庭之間的互動及交流，學習尊重及同理心。

新北市政府近年來積極推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，在公園空間及設施改善的同時，也針對不同年齡層族群舉辦多場次的參與式工作坊，培養民眾「全齡及共融」的概念，學習尊重他人及共同守護彼此使用公園的權益。

▲新北景觀處已於8月及9月辦理6場次兒童遊戲工作坊。

景觀處已於8月及9月辦理6場次兒童遊戲工作坊，對象分為幼齡組（4-7歲）及學齡組（7-12歲）的孩童，活動先透過共融繪本導讀、共融遊戲闖關讓孩童在遊戲及創作的過程中學習與他人玩耍及社交、培養同理心、尊重他人及與自身有差異的人，再透過繪畫創作及模型創作激發孩童想像力及創造力。

侯友宜表示，為打造城市綠美學，滿足市民對「綠」色空間的追求，更要帶入「動」的元素，公園內的「硬體」設施持續改善更新外，更導入運動指導員、志工等「軟體」服務，提供民眾好的活動空間及設施，希望民眾想到戶外活動時能就近到公園，預計至2020年共將完成50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園，持續提供市民更完善且多元的公園休憩空間！

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