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新北金山國小學童喜迎環台視障者　世界視覺日蒙眼體驗生命教育

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▲新北金山國小學童喜迎環台視障者 世界視覺日蒙眼體驗生命教育。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北金山國小學童喜迎環台視障者，世界視覺日蒙眼體驗生命教育。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為響應「世界視覺日」正展開11天環台的「高雄市123視障追風協力車協會」視障者及領騎教練等人，7日上午行經新北市，由金山區金山國小學童接待，學生除了送上補給飲料及香蕉讓視障朋友休憩食用外，校方也安排進行了一場視障者體驗活動，不僅讓孩子學習愛眼護眼，也更進一步鼓勵學生「永不放棄」的精神，深具教學意義。

新北市金山國小接受新北市教師會的邀請，特地安排學校的風雨操場讓視障朋友休息，並規劃「學生視力保健暨生命教育的體驗教學活動」。在協會志工的引導下，學生戴上眼罩、坐上協力車後座，體驗看不到的恐懼，並實際感受視障者的不便，讓學生更加了解視力保健的重要性。

▲新北金山國小學童喜迎環台視障者 世界視覺日蒙眼體驗生命教育。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北金山國小學童學生戴上眼罩、坐上協力車後座，體驗看不到的恐懼。

新北市教師會林松宏理事長，親自帶領了6位會務幹部老師，一起前來金山國小給予視障朋友加油打氣，並與金山國小校長主任老師們陪同車隊引騎一小段路，預祝視障朋友前往下一個旅程，一切順利平安！

金山國小六年孝班李旻勳同學說，戴上眼罩只能用其他的感官去探索環境，更感受到看不見的不安全感，還好有志工的引導下，真的放心許多。郭力維同學說，除了非常佩服視障者的勇氣，能進行環台的挑戰，在體驗過程中學習引導視障朋友，才發現原來過程中要這麼仔細，一個步驟一個步驟說明，不然可能會害視障朋友跌倒受傷。

▲新北金山國小學童喜迎環台視障者 世界視覺日蒙眼體驗生命教育。（圖／新北市金山國小提供）

▲校方安排視障者體驗活動，更進一步鼓勵學生「永不放棄」的精神，深具教學意義。

徐瑾嫻同學也說，志工們有耐心的協助視障者，陪伴他們環臺，服務精神令人感佩，也深深覺得視力保健的重要，失去了就很難再回復。新北市教師會活動部主任，也是長期參與擔任視障志工的汪碧容老師表示，因為孩童對於視障朋友的瞭解不夠深刻，因此想辦法讓學生能感同身受。雖然體驗時間不長，對於小學生而言，說了再多也比不上讓他們實際去體驗。

金山國小校長顏顯權表示，「實際的體驗是最好的學習」，非常歡迎視障朋友來到金山，帶給孩子們更寬廣的學習機會。學校除了宣導「世界視覺日」讓學生認識視力保健的重要性，更加深孩子「關懷」、「感恩」的品德學習，讓他們學習面對困難永不放棄的精神。

世界衛生組織1998年起將每年十月的第二個星期四訂為「世界視覺日」，高雄市123視障追風協力車協會響應規劃11天的視障者騎協力車環臺活動，大約騎乘1100公里，完成艱困任務，發揚永不放棄精神，並在沿途發放宣傳品、辦理記者會宣導護眼知識，呼籲民眾愛護眼睛。

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▲新北金山國小學童喜迎環台視障者 世界視覺日蒙眼體驗生命教育。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北金山國小學童喜迎環台視障者 世界視覺日蒙眼體驗生命教育。（圖／新北市金山國小提供）

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