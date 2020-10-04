▲新北初秋也有杜鵑開，萬金300種品種杜鵑冠全台。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

玫瑰杜鵑初秋綻放，想買不一樣的杜鵑來新北萬金地區就對了！新北市萬里及金山地區的杜鵑花農經過50年的努力，栽培出多達約300種的杜鵑品種，民眾在萬金四季都能欣賞杜鵑花開。

農業局長李玟表示，萬金地區為全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約600萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾1億元。且為扶植地方產業、協助在地農友及打造「青春山海線」新賞花景點，農業局與金山地區農會、萬里區公所、金山區公所及當地杜鵑花農合作，推動「萬金杜鵑鄉」計畫。

▲2019年起迄今已在萬金地區主要道路沿線種植約10萬株在地杜鵑。

李玟說，自2019年起迄今已在萬金地區主要道路沿線種植約10萬株在地杜鵑，且為展現萬金杜鵑之美，將在萬里區觀光公園瑪鋉溪河岸周邊規劃萬金杜鵑示範基地，讓民眾能充分感受萬金杜鵑的魅力。

農業局指出，萬金地區花農具備專業杜鵑栽培技術，加上該地區獨特的風土，使萬金杜鵑苗圃的育苗良率極高，在市場上極具競爭性，因此建築工程亦常看到來自萬金地區的杜鵑。10月5日正值聯合國世界人居日，搭配萬金杜鵑打造綠化宜居城市將是市府持續推廣萬金杜鵑產業的目標。

目前正值玫瑰杜鵑綻放，民眾雙十連假時不妨來萬金的杜鵑苗圃走走，欣賞不一樣的杜鵑！苗圃資訊：萬里花班班長柳枝芳，芊衍苗圃，位於萬里區大鵬里加投路243號1樓，聯絡電話：0932-259-580；金山花班班長嚴慶榮，青昀苗圃（原欣榮苗圃），位於金山區下六股61號旁，聯絡電話：0937-095-116。

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