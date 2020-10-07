雲林二監掌中劇偶戲節公演　貪財10階順口溜活潑掌偶獲滿堂彩

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林第二監獄本著傳承傳統技藝之立意，於民國2007年成立掌中戲團，目前指導老師亦是掌中劇參與偶戲節第一屆口白演員許家誠。今日參與2020雲林偶戲節演出「嘉慶君戲遊台灣」，由受刑人學員從編劇至搭台、演出，完全一手包辦，將勸世的教化內容編入順口溜，展演出深藏不漏的好功夫，獲現場觀眾掌聲不斷。

▲法務部矯正署雲林第二監獄傳統戲劇班學員，今日演出「嘉慶君戲遊台灣」腳本完全由學員發揮創意編製以詼諧順口溜為口白，搭配自製道具及勤練掌偶技巧精湛演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

「一流人才、二等官核、三年任官、四處貪錢、五下公文、六上法庭、七大罪過、八年徒刑、九思無奈、十（實）在傷心」，今日演出的「嘉慶君戲遊台灣」腳本完全由學員發揮創意編製以詼諧順口溜為口白，搭配自製道具及勤練掌偶技巧精湛演出。

指導教師許家誠說明，戲偶演出時所展現出的特技、動作，均是學員們辛苦每天練習的成果，因曾經犯錯進入二監成為學員，在學有所成後更生目前是「今日掌中劇團」主演員，有機會回到獄中指導學員，從一位更生人重出社會後如何能成為大眾所接受，就是一個過程，所以我抱著希望大家未來更好的心情回來指導學員，也讓學員們知道，我們是有能力站上舞台表演的，讓他們對自我產生自信，建構復歸社會能力。

法務部矯正署雲林第二監獄典獄長杞炎烈表示，雲二監傳統技藝班於2007年成立在2014年開始對外展演，已連續七年參與，也表現出矯正機關結合在地傳統技藝文化讓學員能學得一技之長，在受邀公演時讓學員有展現技術與回饋社會的機會，希望各界能多給予支持。

▲「今日掌中劇團」主演員許家誠，指出，從一位更生人重出社會後如何能成為大眾所接受，就是一個過程，讓他們對自我產生自信，建構復歸社會能力。（圖／記者蔡佩旻攝）

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