踩碎川普疫苗夢！佛奇預測「2021年人類生活」：疫情疲乏將帶來災難

▲ 美國「抗疫隊長」佛奇。(圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情蔓延全球約8個月，造成2831萬餘人確診、死亡病例達到91萬多人，對此疫苗研發雖陸續傳出好消息，但使用後人體呈現的反應不同，也再度讓科學家卻步。美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）日前則表示：「直到2021年，人類的生活還是會如現在一樣，不會有太大的改變」。

根據《紐約日報》報導，正積極準備連任之路的美國總統川普，未止息的新冠疫情，就如同插在他胳臂上的利刃，為讓選民放心，川普曾提到將在大選前，讓疫苗「順利」上市。對此首席傳染病專家佛奇卻跳出來打臉，「疫苗想要廣泛接種，還需要幾個月的時間」。

▲新冠病毒疫苗上市尚未有確切時間。（圖／路透）

佛奇表示，目前疫苗開發的速度加上換季時間來臨，人類對於疫情呈現疲乏、鬆散，都可能會讓大環境變得危險，「而想要廣泛接種疫苗更需要幾個月的時間」，並非一朝一夕就能完成。

日前紐約州長古莫（Cuomo）計畫將在九月底放寬紐約的餐廳限制，可以提供室內服務，但仍有一些規範需要遵守。隨著美國大選接近，不少人擔心疫苗將成為「政治籌碼」，目前已有9間製藥商發布聯合聲明，承諾絕對不會偷工減料。

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