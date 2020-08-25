　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普想讓疫苗「早產」　美防疫隊長佛奇警告爛主意：會引發寒蟬效應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci)。（圖／路透）

▲美國公衛專家佛奇對疫苗「早產」表達嚴正疑慮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）警告，若川普政府想要在疫苗未進行過大規模人體試驗，尚未證明其具有療效的同時安全無虞，就想透過「緊急使用授權」（EUA）讓疫苗提前問世，是非常糟糕的主意，還可能讓其他原定進行疫苗試驗的藥廠與合作方，掀起寒蟬效應。

截至台灣時間25日上午7點30分，美國累計573萬7398例確診、17萬7215死，「遙遙領先」第二順位巴西的362萬2861例確診、11萬5309死，而且持續快速增加。美國總統川普此時除了想讓學童於9月恢復到校上學，更計劃在11月3日總統大選前讓疫苗通過審核提前供醫院使用。

▲▼美國總統川普4月4日針對疫情召開記者會。旁邊站著國立過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲川普與佛奇防疫不對盤。（圖／路透）

路透社報導，川普對美國食品及藥物管理局（FDA）施壓，希望在選前上市疫苗能挽救他的選情，但此舉讓科學家及公衛專家相當擔心。佛奇在電話受訪過程中拒談川普，但明確表示急於推出疫苗的風險過大，可能「呷緊弄破碗」。

佛奇表示，在有任何證據表明疫苗有效前，貿然利用「緊急使用授權」，是不被樂見的情況，「其中一個潛在的危險是，如果你過早推出疫苗，要不是讓其他藥廠的疫苗難以執行，或甚至無法註冊讓人接受他們的試驗。」

目前正進行大規模臨床試驗的藥廠，包括全美疫苗研製進展最快的莫德納（Moderna），以及世界第一大藥廠輝瑞(Pfizer)，還有與英國牛津大學合作的阿斯利康藥廠（AstraZeneca Plc），自願受試者規模達到上萬名。嬌生公司（Johnson & Johnson）上周更表示，他們期盼延攬6萬名受試者接受第3期疫苗試驗。

川普政府此前傳出有意利用EUA加快實現疫苗治療，批准對象就是牛津大學和阿斯利康藥廠的疫苗，儘管FDA和阿斯利康隨後出面澄清無有此事，但仍令不少專家及藥廠擔心。若此事成真，確保疫苗安全且有效的研製流程將因此亂了套，而2019冠狀病毒（COVID-19）患者的性命安危仍沒有任何保證。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
性感女網紅IG遭無預警停權！　19.7萬粉絲全歸0
姐弟戀始祖！夏玲玲閃婚小10歲曹啟泰　結縭34年現況曝
台灣外交再突破！　「南法觀光重鎮」新設辦事處
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國防疫逆轉「停止入境者強制篩檢」　檢測能量留給醫院

中美重啟談判！雙方代表通話　共同創造「條件+氛圍」續推第一階段協議

川普想讓疫苗「早產」　美防疫隊長佛奇警告爛主意：會引發寒蟬效應

達美航空等不到250億！　路透：10月再讓近2000名機師放無薪假

為示威滅火？盧卡申科與普丁達成協議　白俄羅斯將「最先引進」俄疫苗

美國郵政署長對民主黨唱反調　堅持改革：總統大選後恢復部分支出削減措施

外交官涉經濟間諜活動遭奧地利驅逐　俄羅斯宣布報復：奧方毫無根據

道瓊上漲378點！那指、標普再創歷史新高　新冠疫苗盼提前問世

億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功得意預告：代孕將生下女寶寶

印度5層樓建築突垮「60人受困18傷」　疑雨季大水沖刷地基

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

南台灣最大竊車解體集團被查獲　偷走60餘輛車不法獲利約5千萬

德國防疫逆轉「停止入境者強制篩檢」　檢測能量留給醫院

中美重啟談判！雙方代表通話　共同創造「條件+氛圍」續推第一階段協議

川普想讓疫苗「早產」　美防疫隊長佛奇警告爛主意：會引發寒蟬效應

達美航空等不到250億！　路透：10月再讓近2000名機師放無薪假

為示威滅火？盧卡申科與普丁達成協議　白俄羅斯將「最先引進」俄疫苗

美國郵政署長對民主黨唱反調　堅持改革：總統大選後恢復部分支出削減措施

外交官涉經濟間諜活動遭奧地利驅逐　俄羅斯宣布報復：奧方毫無根據

道瓊上漲378點！那指、標普再創歷史新高　新冠疫苗盼提前問世

億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功得意預告：代孕將生下女寶寶

印度5層樓建築突垮「60人受困18傷」　疑雨季大水沖刷地基

川普強勢脫鉤！王毅反擊「走不通的死路」：世界發展離不開中國

台積電4度獵地南科　謝金河：不尋常

新台幣開盤貶值0.3分後　升值1.47角以至29.37元

德國防疫逆轉「停止入境者強制篩檢」　檢測能量留給醫院

三浦春馬死後36天「女兒」發聲了　痛喊：你還沒好好跟大家說再見

中美重啟談判！雙方代表通話　共同創造「條件+氛圍」續推第一階段協議

台股早盤上漲83點　指數站上12700點關卡

《性愛自修室》劇迷必收！Pull ＆ Bear把經典畫面做成超帥「照片T」

鬼門開驚見「駕駛不是人」！柯基哀怨臉：投稿換錢給我買罐罐

鬼月深夜遇4隻狗狂吠！下秒夾尾奔逃　女騎士轉頭看見「她」嚇壞

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

菲利普親王爆有「30位情婦、24位私生子」　女王保聲譽忍73年

即／短跑名將「牙買加閃電」染疫

她現身婚禮「絕美穿搭」卻被罵爆！

他闖民宅想殺人　比特犬暴衝攻擊結局MAN炸

12歲女遺體清洗中「眼睛突睜開」嚇歪家人

德國醫院證實：普丁政敵納瓦尼中神經毒

共和黨正式提名川普競選　重申對台6保證

億萬男富豪愛上女兒前男友！求婚成功

快訊／「合利他命」確定易主！武田製藥近680億售出

黑人又遭警方開槍　3兒子目睹全程

台裔日本參議員蓮舫證實離婚：人生觀不同

道瓊上漲378點！那指標普再創歷史新高

賓客開槍射新郎　新娘拒絕配合調查

幫孩子洗澡「觸電崩潰叫」姐弟慘死

更多熱門

相關新聞

路透：達美航空10月讓2000名機師放無薪假

路透：達美航空10月讓2000名機師放無薪假

美國航空業持續受全球疫情影響，路透社於美東時間24日取得一份備忘錄，達美航空（Delta）因應疫情及飛航需求大減，預定於10月開始，將讓1,941名機師放無薪假。

白俄羅斯將「最先引進」俄國疫苗

白俄羅斯將「最先引進」俄國疫苗

美郵政署長對民主黨唱反調　選後繼續削減支出

美郵政署長對民主黨唱反調　選後繼續削減支出

道瓊上漲378點！那指標普再創歷史新高

道瓊上漲378點！那指標普再創歷史新高

川普警告：對手恐在總統大選舞弊

川普警告：對手恐在總統大選舞弊

關鍵字：

美國防疫隊長佛奇Anthony Fauci北美要聞疫苗新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

巴威眼牆發展！連3天雷雨彈灌全台

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

孫安佐手搖店沒老闆！店員曝現況

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

老婆傳蟑螂肢解照　奴才後悔親親

獨家／孫安佐「只有兩條路可選」

近捷運市中心套房　月租6500元包水電

回家竟陷煉獄　害她懷孕的不知是爸爸或弟弟

即／牛排當爸了！愛妻妮妮曝光孕照

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面