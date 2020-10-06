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川普出院！美防疫專家佛奇：病情還可能反轉　未來5到8天成關鍵

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記者葉睿涵／綜合報導

川普在5日下午出院，並宣佈他感覺良好。美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID)所長兼白宮新冠病毒小組成員佛奇（Anthony Fauci）打破一直以來的沉默透露，目前川普總統尚未脫離險境，並可能會經歷新冠肺炎病情進展的「反轉」。

▲▼川普座機返回白宮。（圖／路透）

▲川普5日出院後搭乘「陸戰隊一號」返回白宮。（圖／路透）

據CNN報導，佛奇在當地時間5日晚間的採訪中指出，「我沒有參與總統的治療過程，但他還處於該病的早期階段。如果你觀察患者的臨床病程，有時在5到8天內，病情就可能出現反轉、開始惡化。醫生們也知道這一點，他們會密切關注，只是他們將嘗試在白宮內進行（療程），而不是在醫院裡。」

▲▼美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首席傳染病專家佛奇在接受CNN採訪時，對川普的病情可能出現反轉表示擔憂。（圖／達志影像／美聯社）

川普5日在出院後搭乘直升機「陸戰隊一號」返回白宮草坪，他下機後獨自走上台階，並脫下口罩在白宮陽台上擺拍。他還對「陸戰隊一號」行軍禮，目送它離開後轉身進入白宮。佛奇表示，從川普的樣子看來，他出院後的狀態應該不錯。

川普週五接受了仍處於實驗階段的「REGN-COV2抗體雞尾酒療法」。佛奇認可，療程可能幫助了川普對抗新冠肺炎最嚴重的影響，但仍不可忽視病情可能出現反轉的風險。

 

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