美國總統染疫有先例 歷史出現驚人的相似！

▲像川普一樣，威爾遜也感染了流行病毒。 圖為他跟妻子愛荻絲的合影。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

西班牙《先鋒報》網站10月2日刊出一篇題為《川普與威爾遜：兩場流行病，兩位總統》的文章，作者是菲力克斯 ․巴迪亞。文章指出，1918年至1919年的三波西班牙流感大流行造成全球2000萬至5000萬人死亡。時任美國總統的威爾遜(Woodrow Wilson)跟今天的川普一樣刻意淡化疫情的重要性，而且威爾遜也感染了流行病毒。內容摘要如下：

病毒改變歷史走向並非新鮮事，美國總統感染流行病毒也並非頭一遭。川普感染新冠病毒之前，亦有一位讓人震驚的先例：1919年4月，即所謂「西班牙流感」的第三波浪潮中，時任美國總統的威爾遜在巴黎和會召開期間感染西班牙流感。

作為一戰後協約國會議的巴黎和會簽署了《凡爾賽和約》，為後來第二次世界大戰的爆發埋下了導火線。 西班牙流感在1918年至1919年的三波浪潮中造成全球2000萬至5000萬人死亡，但威爾遜跟川普一樣刻意淡化疫情的重要性，儘管疫情在美國造成不小創傷，讓超過60萬人死亡，但他從未在公開談話中提及疫情。川普的故事彷彿是威爾遜的歷史重演，而史學家對兩人的批評也出奇地一致，認為他們缺乏領導力，表現之糟糕讓人震驚。

在1918年11月結束的一戰，美國是戰勝國之一，威爾遜在《凡爾賽和約》談判最激烈的時刻感染西班牙流感，當時威他正全身投入美國的戰後談判上。歷史學家約翰․巴里指出，在當時的情況下，威爾遜對所有非軍事問題的反應都是暴跳如雷，而且「就像川普一樣，他不能容忍來自朋友或者敵人的任何批評」。

就像川普一樣，威爾遜也感染了流行病毒。德國投降後，盟國於1919年春在巴黎開會，商定戰敗國應履行的條件和提出賠償。在一戰中遭受嚴重破壞和打擊的法國立場最為嚴苛，美國則傾向於給予德國和戰敗國較為溫和的條約。但在4月初，威爾遜病了。

面對戰後世界秩需要重新定義的最重要談判時刻，美國總統卻被疾病困住。實際上，威爾遜只是短暫性的從談判桌上缺席，因為幾天後他就痊癒了。然而痊癒後的威爾遜病前病後判若兩人。作家蘿拉․斯平尼認為威爾遜可能是因為西班牙流感而罹患神經系統疾病，導致後他來在談判桌上突然變得軟弱。