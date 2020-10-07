影／全台免費看！齊柏林未曝光《美麗台灣2.0》12月問世　山海、田野之美都有

▲《美麗台灣2.0》60秒搶先看。（圖／看見・齊柏林基金會提供）



▲《美麗台灣2.0》完整版於12月公開。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

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2013年的《看見台灣》讓國人首度以不同角度看見「寶島之美」以及山河被摧殘面貌，掀起超高討論度，不過其執導導演齊柏林卻在拍攝續集時意外遇空難，令人心碎，他也留下超過1000小時的珍貴影像尚未公開。今（7）日「看見・齊柏林基金會」宣布攜手全家超商展開為期5年零錢捐計畫，並搶先曝光齊柏林未問世、以4K超高畫質影像拍攝的先行版60秒影片《美麗台灣2.0》，完整版預計12月將於YouTube正式公開，且提供全台民眾免費觀看。

▲▼紀錄片中全是由齊柏林以空拍捕捉到的台灣山、河、海、人文及土地之美。



為讓世界繼續「看見」台灣之美，更喚起台人對於台灣環境教育的關注度，「看見·齊柏林基金會」今日於和全家超商合作記者會上，首度公開齊柏林從未曝光的4K超高畫質影像，並剪輯成60秒的《美麗台灣2.0》影片搶先看，影片裡台灣之美展露無遺，不僅能看見湛藍海洋，雲海、雨後的彩虹瀑布，還有藏身鄉村田野間的鐵道風景，全部一次看，讓人意猶未盡。

《美麗台灣2.0》全長約5至7分鐘，預計今年12月正式對外首映，裡頭全是由齊柏林以空拍捕捉到的台灣山、河、海、人文及土地之美，希望再度喚起台人對於這片土地的珍視與疼惜，該紀錄影片此次也將放在YouTbe上免費提供給台人觀賞，另開放給全台各學校申請公益播放，希望透過影像力量帶領孩童看見台灣的美麗與憂愁。

▲齊柏林兒子齊廷洹今也以教育工作者身份出席記者會。

齊柏林兒子齊廷洹今日也以教育工作者身份出席，他透露這次改為公益播放方式當是因沒有較大的財務壓力，再加上國小4、5年級課本中剛好有父親的故事，此時若能搭配《美麗台灣2.0》影像，就能將環境保育向下扎根，透過下一代的教育，還能影響父母，把環境保育從概念演變成教案、科目。

除外，「看見‧齊柏林基金會」和全家超商即日起展開為期5年合作計畫「全家一起看見台灣」，目標為募款1億元的公益零錢捐，並將用於4大環境教育項目，包括「齊柏林空間・環境教育基地營」、「看見台灣・逐案行腳紀錄片」、「下一個齊柏林・飛閱攝影記錄雙年獎」以及「小小齊柏林・看見台灣校園公播計畫」。

其中，「逐案行腳紀錄片」除以空拍視角，還將從海洋、人文角度記錄台灣，今年底就會正式開拍，預計2022年完成首部紀錄片，而「齊柏林空間・環境教育基地營」將透過齊柏林留下的數十萬張空拍影像，透過展場式教育，每年規劃不同主題展出，預計邀請1萬名學童免費到館體驗教學，「下一個齊柏林‧飛閱攝影紀錄雙年獎」則為培育環境紀錄片導演，提供更多創作獎金並增設「齊柏林飛閱環境紀錄獎」，鼓勵更多影像創作者為環境議題發聲。

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