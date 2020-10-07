　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／全台免費看！齊柏林未曝光《美麗台灣2.0》12月問世　山海、田野之美都有

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲《美麗台灣2.0》60秒搶先看。（圖／看見・齊柏林基金會提供）

▲▼齊柏林未曝光「美麗台灣2.0」60秒搶先看　。（圖／業者提供）

▲《美麗台灣2.0》完整版於12月公開。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

[廣告]請繼續往下閱讀...

2013年的《看見台灣》讓國人首度以不同角度看見「寶島之美」以及山河被摧殘面貌，掀起超高討論度，不過其執導導演齊柏林卻在拍攝續集時意外遇空難，令人心碎，他也留下超過1000小時的珍貴影像尚未公開。今（7）日「看見・齊柏林基金會」宣布攜手全家超商展開為期5年零錢捐計畫，並搶先曝光齊柏林未問世、以4K超高畫質影像拍攝的先行版60秒影片《美麗台灣2.0》，完整版預計12月將於YouTube正式公開，且提供全台民眾免費觀看。

▲▼齊柏林未曝光「美麗台灣2.0」60秒搶先看　。（圖／業者提供）

▲▼紀錄片中全是由齊柏林以空拍捕捉到的台灣山、河、海、人文及土地之美。 

▲▼齊柏林未曝光「美麗台灣2.0」60秒搶先看　。（圖／業者提供）

為讓世界繼續「看見」台灣之美，更喚起台人對於台灣環境教育的關注度，「看見·齊柏林基金會」今日於和全家超商合作記者會上，首度公開齊柏林從未曝光的4K超高畫質影像，並剪輯成60秒的《美麗台灣2.0》影片搶先看，影片裡台灣之美展露無遺，不僅能看見湛藍海洋，雲海、雨後的彩虹瀑布，還有藏身鄉村田野間的鐵道風景，全部一次看，讓人意猶未盡。

《美麗台灣2.0》全長約5至7分鐘，預計今年12月正式對外首映，裡頭全是由齊柏林以空拍捕捉到的台灣山、河、海、人文及土地之美，希望再度喚起台人對於這片土地的珍視與疼惜，該紀錄影片此次也將放在YouTbe上免費提供給台人觀賞，另開放給全台各學校申請公益播放，希望透過影像力量帶領孩童看見台灣的美麗與憂愁。

▲▼齊柏林未曝光「美麗台灣2.0」60秒搶先看　。（圖／業者提供）

▲齊柏林兒子齊廷洹今也以教育工作者身份出席記者會。

齊柏林兒子齊廷洹今日也以教育工作者身份出席，他透露這次改為公益播放方式當是因沒有較大的財務壓力，再加上國小4、5年級課本中剛好有父親的故事，此時若能搭配《美麗台灣2.0》影像，就能將環境保育向下扎根，透過下一代的教育，還能影響父母，把環境保育從概念演變成教案、科目。

除外，「看見‧齊柏林基金會」和全家超商即日起展開為期5年合作計畫「全家一起看見台灣」，目標為募款1億元的公益零錢捐，並將用於4大環境教育項目，包括「齊柏林空間・環境教育基地營」、「看見台灣・逐案行腳紀錄片」、「下一個齊柏林・飛閱攝影記錄雙年獎」以及「小小齊柏林・看見台灣校園公播計畫」。

其中，「逐案行腳紀錄片」除以空拍視角，還將從海洋、人文角度記錄台灣，今年底就會正式開拍，預計2022年完成首部紀錄片，而「齊柏林空間・環境教育基地營」將透過齊柏林留下的數十萬張空拍影像，透過展場式教育，每年規劃不同主題展出，預計邀請1萬名學童免費到館體驗教學，「下一個齊柏林‧飛閱攝影紀錄雙年獎」則為培育環境紀錄片導演，提供更多創作獎金並增設「齊柏林飛閱環境紀錄獎」，鼓勵更多影像創作者為環境議題發聲。

【你可能也想看】

►影／白熊、炸豬排大臉超欠咬！療癒系「角落小夥伴」變身甜甜圈了
►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了　甜點、飲料無限供應
►呼叫雞塊控！漢堡王送免費「雞票」　麥當勞限時「買1送1」又有了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
安卓16種App驚傳「藏惡意軟體」　會偷扣錢、盜取個資
獨／機車又上國道！連過2交流道「被叭不理」超扯影片曝光
海邊漂「怪香黑石」！送檢報告出爐　他現賺600萬
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聖約翰科大不發薪3個月！教師3度陳抗　教部：未改善將列輔導學校

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車...AI智慧農業連展3天

影／全台免費看！齊柏林未曝光《美麗台灣2.0》12月問世　山海、田野之美都有

手機即起能繳汽燃費　年底前用嗶嗶繳、LINE Pay Money還有回饋

「嬉螺Dream」夢幻樂園！雙十連假登場...熱汽球七彩風車譜浪漫

「40分鐘獨嗑3火鍋」情侶驚：嚇死人　纖細妹決一死戰…8千人跪了

全民運動會決戰花蓮！台中隊搶三連霸...副市長授旗：爭最高榮譽

聯合航空11月重啟台北-舊金山直飛航線　年底前改票免手續費

苗栗男「6公分肝膿瘍」久治不癒　切片檢驗竟是肝內管癌作祟

花東4有線電視下架JET TV、LS TIME電影等4頻道　8萬收視戶受影響

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

聖約翰科大不發薪3個月！教師3度陳抗　教部：未改善將列輔導學校

雲林雙十農機展！雷射驅鳥自動跟隨採收車...AI智慧農業連展3天

影／全台免費看！齊柏林未曝光《美麗台灣2.0》12月問世　山海、田野之美都有

手機即起能繳汽燃費　年底前用嗶嗶繳、LINE Pay Money還有回饋

「嬉螺Dream」夢幻樂園！雙十連假登場...熱汽球七彩風車譜浪漫

「40分鐘獨嗑3火鍋」情侶驚：嚇死人　纖細妹決一死戰…8千人跪了

全民運動會決戰花蓮！台中隊搶三連霸...副市長授旗：爭最高榮譽

聯合航空11月重啟台北-舊金山直飛航線　年底前改票免手續費

苗栗男「6公分肝膿瘍」久治不癒　切片檢驗竟是肝內管癌作祟

花東4有線電視下架JET TV、LS TIME電影等4頻道　8萬收視戶受影響

日騎10公里上學！　男星寄宿生活剃光頭...被教官誤當是黑道　

元大期力拼多元金融服務　勇奪國家品牌玉山6大獎肯定

8000元保齡球被剖肚無異常　海關：進口人可以請求賠償

瓦斯桶汪小碎步咬碗到沙發！眼神死吃飯配電視　網笑：好像我爸

1人也能搭！高雄駁二「哈瑪星迷你小火車」　有新幹線、蒸汽火車頭

雙北實名制口罩竟缺「熔噴不織布」 　衛生局：已請衛福部調查廠商

台南安平「拜碼頭」　市府祈願眾神庇佑國慶焰火一切平安

巴特勒稱熱火信心不減得更完美　「不管誰來守我都得表現更好」

「車床天地」旅行全台正夯　臉書粉絲團超過14萬人

看不出46歲！賈靜雯「5個美麗秘訣」，活成少女姿態

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

大學生裝手機架不想給錢　老闆氣炸

昌鴻增強轉中颱！明將大迴轉北上

昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎定格2天　災害預報士吐擔憂

遇野生彭于晏合照一個動作毀掉偶像　網狂噓

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

淡水大街「直升機」撞款連千毅　駕駛身分曝

再增「4例台灣輸出」新冠病例　日本3例、法國1例

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

男友媽拿蝦逼她吃　過敏被酸「身體差」

更多熱門

相關新聞

2020新北女力論壇開跑　年輕女性show自己

2020新北女力論壇開跑　年輕女性show自己

新北女力論壇2.0於9月20日在新板希爾頓酒店舉行，鎖定三大主題，講者分別為去年女力論壇1.0代表及今年的2.0女力菁英，同場交流互動，象徵傳承接棒。

5萬人連署反對「永侒礦場開發」

5萬人連署反對「永侒礦場開發」

女星前進災區幫救災英雄打氣　開口高歌民眾感動落淚

女星前進災區幫救災英雄打氣　開口高歌民眾感動落淚

花17元和齊柏林一起保衛台灣

花17元和齊柏林一起保衛台灣

齊柏林團隊　曝光沈一鳴生前合照

齊柏林團隊　曝光沈一鳴生前合照

關鍵字：

齊柏林美麗台灣2.0

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面