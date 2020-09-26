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2020新北女力論壇「勇敢X冒險X無畏」　年輕女性show自己

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▲▼新北市,女力論壇,女力,菁英,舊鞋救命,陳妤,齊柏林,女人迷,侯友宜。（圖／新北市政府新聞局提供）

▲新北女力論壇2.0集結各領域女力菁英，與新北市長侯友宜同場交流互動。

圖、文／新北市政府新聞局提供

新北女力論壇2.0於9月20日在新板希爾頓酒店舉行，鎖定三大主題，講者分別為去年女力論壇1.0代表及今年的2.0女力菁英，同場交流互動，象徵傳承接棒。新北市長侯友宜今年擔任開場引言人強調，傳統男主外、女主內觀念已經落伍，女性是社會重要的力量，只要擁有公平的機會和環境，每一位女性都能善用專長，闖出一番事業。

「無畏挑戰」主題邀請到社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會共同發起人雷可樂，分享帶著勇氣與熱誠前往非洲，協助非洲孩子有鞋穿的故事；演員陳妤年僅26歲，三年前獲得第52屆金鐘獎「戲劇節目新進演員獎」肯定，跟大家分享走入表演藝術的過程！

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「夢想獨旅」主題的第一位主講人為看見・齊柏林基金會董事兼執行長萬冠麗，天生有著俠女性格，匯聚齊柏林的心血建立數位影像資料庫。第二位講者為25歲的精靈幻舞舞團團長薛喻鮮，5年前回到台灣，致力於藝術關懷，舞出不同的故事。

「青創逆襲」主題由吾思傳媒股份有限公司創辦人暨執行長張瑋軒擔綱，分享她與其他兩位七年級的台灣女生攜手，創辦台灣第一個性別自主網站《女人迷》。接棒開講的張希慈今年29歲，在大學四年級時創辦城市浪人，協助青年跨出舒適圈、探索自我、認識世界，更獲選為「富比世30歲以下傑出創業家」。

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