呼叫雞塊控！漢堡王送免費「雞票」　麥當勞限時「買1送1」又有了

▲漢堡王推4塊雞塊免費兌換券。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

呼叫雞塊控！人氣速食業者「漢堡王」推出「連假過後的小確幸」，10月6日起要送「雞票」了，只要在門市消費滿額就可以拿到4塊雞塊兌換券1張，數量有限、送完為止；另麥當勞即日起至10月27日也有「買1送1」優惠，包括勁辣香雞翅、4塊雞塊等，只要用歡樂送網路訂餐並輸入優惠碼，2大夯品以及特選那堤全買1送1。

漢堡王於10月6日起開始送「雞票」，只要在臨櫃門市消費滿200元就可獲得「4塊雞塊免費兌換券」1張，消費滿400元則可獲2張，以此類推，數量有限、送完為止。兌換券限下次消費使用，至11月30日前需使用完畢，提醒兒童樂園、台積P1店不適用。

▲麥當勞推勁辣香雞翅、雞塊、那堤買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

另，麥當勞也悄悄於官網推出「買1送1」限時優惠，即日起至10月27日止凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，且消費低消達28元再輸入優惠代碼「ILUVMCD」，就可享有4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、特選那堤同品項買1送1，每筆訂單限享1次及1項優惠，把握機會開吃。

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