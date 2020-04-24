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花17元和齊柏林一起保衛台灣！地球日50週年全家推看見台灣公益活動

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▲齊柏林。（圖／業者提供）

▲齊柏林帶領台灣人從空中看見台灣。（圖／業者提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

「讓台灣人了解台灣，讓世界認識台灣」是齊柏林的生前信念，看見台灣同時也為這片土地奮鬥，齊導離開了，但齊柏林精神永不滅。4月22日是世界地球日50週年，超商業者與看見齊柏林基金會首次合作，民眾只要花17元就為台灣環境保育盡份心力。

齊柏林導演紀錄了30多萬張照片及數千小時未曝光的國土影像紀錄，2019年出版成《凝視齊柏林：台灣的四維空間》攝影集，是齊導離世後的第一本攝影巨著，精選收錄100多幅齊導的經典影像作品，從空中眺望不一樣的台灣。

▲齊柏林。（圖／業者提供）

▲《凝視齊柏林：台灣的四維空間》收錄了齊柏林生前留下的珍貴影像記錄。

此外，基金會將這些龐大資料與數位典藏整理出第一檔《齊柏林空間－見山》特展，至今參觀人數已超過16,000人次，導覽場次更突破480場，此次與超商合作，盼能帶領更多民眾，走進「齊柏林空間」去「見山」。

▲齊柏林。（圖／業者提供）

▲齊柏林限定文創商品。

▲齊柏林。（圖／業者提供）

▲全家消費滿額加贈17元就能獲得海報套組。

超商業者與看見齊柏林基金合作，推出「全家與你一起看見台灣」系列公益活動，即日起至5月19日止，只要在全家消費滿額199元，即可以加購17元獲得世界地球日限量版組合禮，包含見山海報以及齊柏林空間雙人優惠套票，此外，單筆消費1元累1點，集滿800點可加價購限定齊柏林文創商品。活動加購的17元會將全數捐給看見齊柏林基金會，為環境教育播下永續種子。

活動日期：即日起至5月19日
活動內容：消費滿額199元，加購17元，獲贈「世界地球日限量版組合禮」（見山海報＋齊柏林空間雙人優惠套票）；單筆消費1元累1點，集滿800點加價購限定齊柏林文創商品。

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