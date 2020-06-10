　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

齊柏林逝世3年…遺願礦業改革等不到！5萬人連署反對「永侒礦場開發」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

▲環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（10日）下午進行「永侒實業股份有限公司所領臺濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地案環境影響說明書」環評審查。會前超過200名居民聚集環保署門口抗議，提到今天正好是齊柏林導演逝世3年，但他的遺願礦業法至今仍沒下文，此案若開發將嚴重影響水源，甚至造成土石流等慘狀，要求環評馬上終結，正視民意。

護水源反開礦行動聯盟說明，此案在108年9月26日進行第一次環評而資訊公開，由於該案位於深溝水源地上游淺山地帶，將對宜蘭的用水安全帶來嚴重衝擊，因而引發宜蘭民間各地重視，並開始一連串抗爭行動。經過半年民間自發性護水反礦的行動，截至目前突破5萬人聯署反對開發，且宜蘭民間與政府意向都很清楚，環評應尊重、正面採納。

請繼續往下閱讀...

▲▼環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

▲▼宜蘭居民6輛遊覽車到環保署前抗議，並說此案醫界和民宿、飯店業者都相當反彈。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

宜蘭居民今共6輛遊覽車到環保署前抗議，並說此案醫界和民宿、飯店業者都相當反彈，要是開發宜蘭淨土除被破壞，宜蘭人飲用的水源更會大受影響，環評大會應該直接否決此案，尤其，齊柏林逝世今天滿3年，講了很久的礦業法卡很久，完全是行政怠惰，目前該案已有5萬人連署堅決反對，希望相關單位別再歹戲拖棚。

環團進一步說明，礦業法在上一屆立法院會期修法未果，以致各目的事業主管機關在面對礦業開發時，皆以法令尚未完備為由，相互推諉塞責。本案以配合礦業法修法作為進入二階環評的理由，凸顯環評迴避真實、延宕決策的不負責任與失職。

▲▼環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

▲居民以行動劇呈現反對理由。（圖／記者許展溢攝）

時代力量立委陳椒華說，開礦很容易受到污染，濁度會影響到水源安全，宜蘭地區飲用水源需要大家一起努力，經濟部有責任外，宜蘭縣政府也要趕快提案給水利署劃設水質水量保護區。宜蘭線副縣長林建榮呼籲環委要傾聽宜蘭人的心聲。中華村村民余崧輔、陳基煌表示，村民希望不要帶來損害和土石流，該案讓人問號很大，重點是開發地離水源地很近，一開發山頭就會被切。

▲▼環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）

▲環團提出兩訴求，希望環委終結此案。（圖／記者許展溢攝）

現場大家高唱歌曲、上演行動劇，高喊「不進二階、反對開發」強調，水源頭不適合開發，環評大會不要進入二階，減少不當抗爭和社會成本損失。最後提出以下兩訴求：

一、 環評大會今天應做出永侒實業的礦業用地申請案不應開發的決定。不應以資料不足、礦業法修法為由進入二階環評，忽視宜蘭主體與地方治理願景，踐踏廣大民意。

二、 礦業局應依法行政，即刻收回永侒礦權。永侒實業第一礦區至今已停工超過2年未曾開採生產。依現行礦業法第38條，主管機關應廢止其礦權。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
逾93萬票同意罷免！韓國瑜「一肩扛」發表3聲明
板橋「28歲最有錢住戶」開吉500網友！罵保全奴才影片曝..
快訊／衝民進黨黨部！杏仁哥「這一次支持小英」：有做到就大大按
韓國瑜派人勸退凱道遊行　主辦方怒嗆退縮沒擔當「明開記者會切割
佐佐木希AV小三發聲！爆廁所激戰：有私下道歉…人正在台灣行蹤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東森傳愛！王令麟暖贈2輛長照專車予北市府　柯文哲讚建構完整銀髮照護網絡

QS世界大學排名出爐！　台大第66名歷年最佳、北科大首次擠進前500名

健保自費醫材「差額上限」引反彈　陳時中：保障民眾權益

薄多義「X歲生日送X隻雞翅」　她帶87歲爸慶生「收到一座雞翅山」爆療癒

影／板橋「28歲最有錢住戶」吐水辱7旬保全：我是老闆你是奴才！網全怒了：人渣

主動面對、撫平傷痕才能和解！台大學生會擬提案成立「校園轉型正義小組」

中醫研究團隊找到新冠4藥方　張上淳曝「專家討論」結果！

齊柏林逝世3年…遺願礦業改革等不到！5萬人連署反對「永侒礦場開發」

接受「府院徵召」更上一層樓？陳時中鬆口認：未來的事很難說

大學指考戴口罩「考生盼放寬」　陳時中：請大家多忍耐、多配合

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

你是奴才！男住戶飆罵70歲保全　持雨傘攻擊...嗆：這裡我最有錢

蕭薔校花級高中照曝光！　51歲螞蟻腰「24吋→22吋」

吳尊見老婆穿「創意婚紗」感動哭了！　下跪求婚「下輩子再嫁給我」…妻點頭：我願意

機車鑽車縫、常說「不好意思」外國人眼中特別的台灣文化！

獨立貴賓自己熟練鋪床、開電扇　就寢準備完成不忘關門：睡覺啦

東森傳愛！王令麟暖贈2輛長照專車予北市府　柯文哲讚建構完整銀髮照護網絡

QS世界大學排名出爐！　台大第66名歷年最佳、北科大首次擠進前500名

健保自費醫材「差額上限」引反彈　陳時中：保障民眾權益

薄多義「X歲生日送X隻雞翅」　她帶87歲爸慶生「收到一座雞翅山」爆療癒

影／板橋「28歲最有錢住戶」吐水辱7旬保全：我是老闆你是奴才！網全怒了：人渣

主動面對、撫平傷痕才能和解！台大學生會擬提案成立「校園轉型正義小組」

中醫研究團隊找到新冠4藥方　張上淳曝「專家討論」結果！

齊柏林逝世3年…遺願礦業改革等不到！5萬人連署反對「永侒礦場開發」

接受「府院徵召」更上一層樓？陳時中鬆口認：未來的事很難說

大學指考戴口罩「考生盼放寬」　陳時中：請大家多忍耐、多配合

爸病倒半年沒意識...愛犬「奇蹟吻醒」　他每天努力抬手摸狗！

上街買宵夜「轉角遇到羊」　飼主出現帶回：是我的2隻黑羊

台南市消防之友會　表揚2019年度消防局績優團體及個人獎勵金

「朱立倫戶籍在三重」 黨秘書長徵詢高雄補選人選排除王金平

推案熱區「裝熱」否？　查一官方數字全洩底

昔日「十大槍擊要犯」遞補桃園市議員！　段樹文：等待是天公伯給的磨練

澎湖東海見「灰美稀客」飛天又潛水　遊客驚呼連連：好厲害喔！

香港立法會選舉9月6日登場　民主派拚過半已做好「被DQ」準備

整棟老宅夯！中山區億元老屋1年成交20件　總銷近40億

談NBA閉門復賽　庫茲馬：身體負荷狀態最關鍵

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

員工年領516萬！「這家化工廠」擊敗台積、大立光

貼心小三送他保健品　火辣比基尼照曝光

做工男「一天4300」沒贏28K？他曝經驗打臉

鸚鵡颱風恐生成？模擬路徑出爐　吳德榮說話了

網問「什麼姓是特別」　釣出獨家姓氏

PS4悠遊卡等到哭　悠遊卡公司揭原因

找到1年前停車卡　繳費驚見6位數

麥當勞「最強商品」？老饕大讚完美比例：24hr都賣就好了

不想當霧峰林家人　林明洋泣訴崩壞史

北捷報警抓逃票網紅　罕見發聲明

「老公名下12筆土地」人妻逼過戶不成氣炸

更多熱門

相關新聞

趕鳥立恐怖「殺神」稻草人　網驚會剉屎

趕鳥立恐怖「殺神」稻草人　網驚會剉屎

月光光、心慌慌！趕烏稻草人百百種，竟立個恐佈黑色「殺神」稻草人，最近這個立在宜蘭壯圍鄉永惠廟（牛埔廟）附近稻田靠農路中的「殺神」，引發網熱議網：這個晚上會剉塞啦！暗夜看到真會嚇死人！…因受到注意，地主9日特意將「殺神」搬移離農路遠點的稻田中，以免真有人嚇到出事。

改善南方澳漁港水質　污水截流管線工程10月完工

改善南方澳漁港水質　污水截流管線工程10月完工

插不上國旗的釣魚台列島　土地價值14.7億

插不上國旗的釣魚台列島　土地價值14.7億

半個輪胎埋沙裡...藍寶堅尼URUS困花蓮崇德沙灘求救

半個輪胎埋沙裡...藍寶堅尼URUS困花蓮崇德沙灘求救

釣魚台是宜蘭的！宜蘭府會要小英一同登島「掛門牌」

釣魚台是宜蘭的！宜蘭府會要小英一同登島「掛門牌」

關鍵字：

環保署環評大會環評委員宜蘭永侒實業礦場齊柏林開礦宜蘭水源礦業法

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「我這次要全力支持蔡總統了」　杏仁哥曝原因

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

林志穎帶Kimi路邊賞車「6000萬頂級超跑」

1盤滷味180被喊貴　台南老店「8個字」回應

浪貓每天爬20樓討飯　收編美哭萬人

陳時中神話殞落？他見「台1景象」揭防疫成功真相

全昭旻遭詛咒全家　《RM》關閉留言板

40歲明道悄當爸！陽明山捕獲全家福

媽留守宮迷你白手套　全是為了兒

快訊／左營情侶吵架後大火！男友遭燒死…長髮妹崩潰大哭

台灣女孩進軍SOD發片　2版本曝光

曾被爆「半馬假跑」！溫妮6年後收到爆料者留言哭了

罷捷民眾：不爽！看過一個小丑當議員嗎？　黃捷回應了

小甜甜單身6年戀愛了！深夜街頭「交纏親吻」

更多

最夯影音

更多
爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛

爆哭原因曝！畫口紅弔唁許崑源　黃捷遭法制局長怒嗆：妳來幹嘛
少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

少君行不行！韓爍黑化一秒心軟　陳芊芊揪「煮飯」他竟走掉：我不要面子嗎

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

林志穎「煎魚1舉動」秒噴驚人大火！　媽媽心急「挖一坨牙膏」網嚇傻

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

超逼真！木頭雕出「七龍珠達爾」 網友大讚：這比塑膠更值得收藏

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面