齊柏林逝世3年…遺願礦業改革等不到！5萬人連署反對「永侒礦場開發」

▲環團呼籲環評大會看見民意、終止永侒礦業用地申請案。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（10日）下午進行「永侒實業股份有限公司所領臺濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地案環境影響說明書」環評審查。會前超過200名居民聚集環保署門口抗議，提到今天正好是齊柏林導演逝世3年，但他的遺願礦業法至今仍沒下文，此案若開發將嚴重影響水源，甚至造成土石流等慘狀，要求環評馬上終結，正視民意。

護水源反開礦行動聯盟說明，此案在108年9月26日進行第一次環評而資訊公開，由於該案位於深溝水源地上游淺山地帶，將對宜蘭的用水安全帶來嚴重衝擊，因而引發宜蘭民間各地重視，並開始一連串抗爭行動。經過半年民間自發性護水反礦的行動，截至目前突破5萬人聯署反對開發，且宜蘭民間與政府意向都很清楚，環評應尊重、正面採納。

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▲▼宜蘭居民6輛遊覽車到環保署前抗議，並說此案醫界和民宿、飯店業者都相當反彈。（圖／記者許展溢攝）



宜蘭居民今共6輛遊覽車到環保署前抗議，並說此案醫界和民宿、飯店業者都相當反彈，要是開發宜蘭淨土除被破壞，宜蘭人飲用的水源更會大受影響，環評大會應該直接否決此案，尤其，齊柏林逝世今天滿3年，講了很久的礦業法卡很久，完全是行政怠惰，目前該案已有5萬人連署堅決反對，希望相關單位別再歹戲拖棚。

環團進一步說明，礦業法在上一屆立法院會期修法未果，以致各目的事業主管機關在面對礦業開發時，皆以法令尚未完備為由，相互推諉塞責。本案以配合礦業法修法作為進入二階環評的理由，凸顯環評迴避真實、延宕決策的不負責任與失職。

▲居民以行動劇呈現反對理由。（圖／記者許展溢攝）



時代力量立委陳椒華說，開礦很容易受到污染，濁度會影響到水源安全，宜蘭地區飲用水源需要大家一起努力，經濟部有責任外，宜蘭縣政府也要趕快提案給水利署劃設水質水量保護區。宜蘭線副縣長林建榮呼籲環委要傾聽宜蘭人的心聲。中華村村民余崧輔、陳基煌表示，村民希望不要帶來損害和土石流，該案讓人問號很大，重點是開發地離水源地很近，一開發山頭就會被切。

▲環團提出兩訴求，希望環委終結此案。（圖／記者許展溢攝）



現場大家高唱歌曲、上演行動劇，高喊「不進二階、反對開發」強調，水源頭不適合開發，環評大會不要進入二階，減少不當抗爭和社會成本損失。最後提出以下兩訴求：

一、 環評大會今天應做出永侒實業的礦業用地申請案不應開發的決定。不應以資料不足、礦業法修法為由進入二階環評，忽視宜蘭主體與地方治理願景，踐踏廣大民意。

二、 礦業局應依法行政，即刻收回永侒礦權。永侒實業第一礦區至今已停工超過2年未曾開採生產。依現行礦業法第38條，主管機關應廢止其礦權。

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