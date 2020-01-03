齊柏林團隊曝光與空軍深厚感情　「沈一鳴生前合照」讓網鼻酸：兩位英雄

記者趙蔡州／綜合報導

空軍一架黑鷹直升機2日墜毀在新北、宜蘭交界山區，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難。齊柏林團隊《看見台灣》2日晚間在臉書粉絲團發文，除了悼念「願沈一鳴參謀總長安息」外，也透露當初齊導在拍攝紀錄短片時，就是沈總長給予許多支持與協助，甚至PO上一張2人生前的合影，引發大家無限感傷與追思。

齊柏林團隊、《看見台灣》臉書粉絲團2日晚間發文，以「願沈參謀總長安息，在天上俯瞰您所愛的家園」開頭，悼念在黑鷹直升機墜毀事件中不幸死亡的參謀總長沈一鳴。內文寫到「沈參謀總長，這個國家、這一塊土地謝謝您在軍旅生涯的鞠躬盡瘁，更謝謝您曾經那麼全力地支持著齊柏林導演。」

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▲齊柏林團隊曝光與空軍深厚感情。（圖／翻攝自看見台灣臉書）

《看見台灣》粉專表示，沈一鳴早前在擔任空軍司令時，就與齊柏林導演結下緣分，給予齊導非常多的支持與協助，特別是與空軍合作拍攝一系列紀錄短片，包含「御風勇士」、「看見台灣 慈航天使」、「UH1H回娘家」等，讓他們得以真實紀錄國軍弟兄們專業、勇敢且不懼艱辛的搜救工作畫面。

齊導與空軍弟兄們在多次合作中建立深厚的感情，2017年6月10日齊柏林導演不幸罹難時，空軍就派遣2架C-130運輸機協助載送齊導等人的遺體返回台北，空軍官兵更在松山機場停機坪上列隊相迎，之後齊導的告別式與紀念音樂會，也是由沈總長代表國防部出席，相知相惜的情誼溢於言表。

▲黑鷹直升機2日墜毀在新北、宜蘭交界山區，造成參謀總長沈一鳴等8人罹難。（圖／記者陳雕文翻攝）

如今聽聞沈總長不幸罹難的消息，他們團隊趕到相當悲痛與不捨，決定以此文對受人敬重的沈總長致上最深切的悼念，同時希望罹難者們安息、遺眷節哀，「相信總長與齊導此時，仍在天上守護著他們最愛的臺灣。」