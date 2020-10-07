陳廷寵狂言「國軍戰力0」　與國防部常次有親戚關係

▲立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

陸軍前總司令陳廷寵公開宣稱「國軍戰力為零」，引發各界討論。對此，基進黨立委陳柏惟7日質詢時問到，與陳廷寵有親戚關係的國防部常次陳曉明，是否有關說該次活動的費用？陳曉明強調沒有；至於是否認同陳廷寵的言論？陳曉明則說，「他是我的長輩，他有他的看法」，但自己和有國軍袍澤一樣，忠於國家、保衛國家。

陳柏惟7日質詢時，陳廷寵稱國軍戰力0，「各位長官是不是應該要更生氣一點？」，喊話要有具體作為，如調整禮遇、退俸等，國防部應該要有實際作為讓這些退將知錯。對此，國防部長嚴德發說，當天就有發新聞稿做說明，「我特別強調，國軍官兵弟兄現在是最有戰力的時候，都有能力、戰力維護自由民主與國家安全」。

接著陳柏惟點名國防部常務次長陳曉明，詢問日前以打折價格出租三軍軍官俱樂部給陸軍官校校友會，場租照表收費的話至少6萬起跳，但政務辦公室主任卻僅以1萬8千元出借，給陳廷寵出席的陸官退伍團體活動，是依據什麼規定可以打折？面對陳的追問，現任政務辦主任王紹華先是稱收費標準有一致性，接著解釋稱再回去檢討。

但陳柏惟仍不滿意答覆，王紹華表示，申請單位都是過去的袍澤，所以會在這部分給予折扣。對此，陳柏惟要求修法，因為目前沒有任何可以打折的理由，怒批因人設事。

另外，陳柏惟還問陳曉明，與陳廷寵之間是什麼關係？陳曉明表示，陳廷寵是他的親戚長輩，「我稱他為姨丈」；接著陳柏惟說，接到秘密陳情有關說政務辦公室該筆費用，陳曉明強調「沒有」。至於是否認同陳廷寵的言論？陳曉明說，「他是我的長輩，他有他的看法」。

▲立法院外交及國防委員會，國防部長嚴德發、常務次長陳曉明（左二）備詢。（圖／記者屠惠剛攝）