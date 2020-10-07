教召不夠！陳玉珍提「金門民防自衛隊」　全民學射擊、進毒氣室

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

兩岸情勢增溫，為解決我國後備軍力不足問題，國防部以強化戰力為主軸，調整教召作法為「後退先用、精選適員、固定編組、年年施訓」。對此，國民黨金門立委陳玉珍主張「全民皆兵」概念，可學習早期「金門民防自衛隊」的訓練，包括射擊、進毒氣室、丟手榴彈，讓備戰變成生活一部份。

陳玉珍7日受訪時表示，捍衛台灣是我們每個人的責任，除了教召之外還要多訓練，因此主張早期「金門民防自衛隊」的概念，全民皆兵，要打仗就做好訓練，平長就要做相關的訓練，讓戰備變生活一部分，如果兩岸真的走到這方向，我們要做好自衛的準備。

陳玉珍強調，民防自衛隊是男女皆兵，18歲至50歲全部都要編；她舉例以前軍事訓練時，就持有一把武器步槍，要學會打靶，還會丟手榴彈，如果要打仗，要有作戰準備、體格準備、心理準備，不是今天訓練明天上戰場。

此外，共軍頻煩擾台，今清晨再度入侵我防空識別區，罕見發話回應，稱他們正在進行「例行訓練」，陳玉珍指出，共軍意圖打消耗戰，這會是我國空軍的情緒緊繃、勞累，因此呼籲國防部要注意軍人心理，避免擦槍走火，中共意圖挑釁故意刺激我方，我們要沉著穩健冷靜應對。

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