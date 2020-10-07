國民黨提案「台美復交」　江啟臣：捍衛主權就是對中華民族最有益的事

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立法院黨團昨提案要求蔡英文政府應積極推動台美復交，中國大陸國台辦回應，國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。對此，國民黨主席江啟臣7日受訪時強調，捍衛中華民國主權、維護台海和平安全，就是對中華民族最有益的事。

國民黨立法院黨團昨天提出兩項決議案，要求蔡英文政府應積極推動台美復交，並促美軍協防台灣，朝野皆無異議通過。據悉，此提案是由江啟臣和黨團幹部主導，尤其，長期親美的江啟臣認為，吳釗燮身為外交部長，公開向外媒宣稱不尋求和美國建立全面外交關係，嚴重打擊第一線外交人員的士氣。

江啟臣7日接受前高雄市新聞局長王淺秋廣播節目專訪時表示，這陣子台海緊張，但政府一副老神在在，既然台美關係好，甚至美國國會議員也提出應進一步推動復交，最近包括美國部長級、次卿訪台等，感覺高層互動良好，因此在野黨也大膽提案，要求蔡政府應努力把復交當成外交目標。

江啟臣表示，這一個月以來共機頻擾台，其中雖有美中對峙因素，但台灣也首當其衝，五成以上的民意認為若台海出事，美國會來幫忙，也有很多民意期待美國應該要來協防，因此提案要求蔡政府跟美方表達，若台海發生危機，美方是否應依《台灣關係法》給予我們必要的協助，「我們反映民意，這是在野黨該做的，如果今天國民黨是執政黨的話，台海應該不會這麼緊張。」

對於尋求台美復交恐造成台海情勢另一波的緊張，江啟臣認為，美、中、台都有自己的國家利益，「現在台美關係這麼好，我們希望談復交，至於能不能復交，蔡政府如果願意表達，美方可能就要考慮，這是三邊關係。」

針對國民黨團提案台美復交等案，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，國民黨有關人要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。

「捍衛中華民國主權、維護台海和平安全，就是對中華民族最有益的事。」江啟臣強調，提案就是捍衛自己的主權，現階段兩岸關係是互不承認主權、也不否認治權，美方要不要選擇跟中華民國建交，有它的國家利益選擇，但做為中華民國政府和人民，都希望在國際上有平等地位，有這樣的機會應該要去爭取，不然外交部要幹嘛？

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