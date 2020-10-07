離停止線2公尺迴轉「闖紅燈罰1800元」　騎士提告再噴3張鈔票

記者黃翊婷／新北報導

葉姓男子今年4月8日下午4時許騎機車行經新北市某路口，並在號誌燈轉為紅燈之後，於距離停止線2公尺的地方迴轉，結果被中和警分局員山派出所警員攔截，吞下一張1800元的紅單。他自認沒有闖紅燈，提出行政訴訟，但日前被新北地院法官裁定駁回，還要支付300元的訴訟費用。

▲葉男認為自己沒有闖紅燈。（示意圖／ETtoday資料照，非事發路口）

葉男在判決書中主張，依據交通部交路字第009811號函示，車輛無視紅燈穿越路口，車身已伸入路口範圍視同闖紅燈，如果僅伸越停止線而未達路口範圍者，則視為不遵守標線指示；事發當天他騎機車在分隔島盡頭迴轉，與停止線相距約2公尺，卻挨罰「闖紅燈」，根本不合理，因此提告希望撤銷1800元的罰單。

而新北市政府交通事件裁決處出示交通部交路字12815號函，內容說明所謂的交岔路口共有3種，第一種未設置號誌燈，要從4個轉角處起算；第二種設有號誌燈，要從燈柱起算；第三種劃有停止標線，則自停止標線起算。

新北市政府交通事件裁決處認為，從行車紀錄器畫面看來，事發路口劃有停止線，屬於第三種路口，葉男在紅燈亮起時硬闖，的確屬於「闖紅燈」行為，依法開單並無不妥。

新北地院法官指出，在葉男抵達停止線前號誌燈已經轉為紅燈，他卻沒有停等，而是持續行駛並超越停止線後迴轉，的確觸法，原處分依法開罰有理有據，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。