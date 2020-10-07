苗栗男超商強抱9歲女童猥褻　勇媽一招反擊「摸1秒關1年2月」

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗李姓男子去年10月11日中午1時許在超商騎樓看到9歲的美美（化名），竟然當著其他孩童的面前，強行抱起美美襲胸3秒。雖然李男自認當時是酒醉狀態，控制能力較薄弱，應該符合減刑條件，但隨即被苗栗地院法官打臉，日前被依強制猥褻罪判處3年6月有期徒刑。

▲美美玩到一半突然遭陌生大叔猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，美美當時和兄弟、朋友一起在超商前的騎樓玩耍，玩到一半李男突然走了過來，並試圖上前抓人，她嚇了一跳趕緊閃開，但還是被以雙手環抱的方式強行抱起，並遭到襲胸3秒，她掙脫之後立即跑進超商向店員求救，這才逃出狼爪。

雖然李男到案之後坦承犯行，但他透過律師表示，當時因為喝醉酒，自我控制能力比較薄弱，美美一掙扎就馬上鬆手，前後只碰觸3秒，犯罪情節較輕微，希望能依《刑法》第59條酌減刑期。

▲美美母親當庭痛罵李男。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案當事人無關）

不過，美美的母親當庭打臉李男並表示，「我之前本來有想要和解，可是他並沒有表示誠意，而且他說他是因為喝酒才犯下本案，我們原住民很多都有喝酒，難道可以因為喝酒而輕判嗎？我一直都很尊重我的女兒，所以當我聽到他說是因為喝酒才犯案，我覺得很好笑，我覺得應該要重判！」

苗栗地院法官認為，李男在案發當時已經41歲，是有相當智識及社會經驗的成年人，卻對年僅9歲的女童出手猥褻，恐怕會影響孩子的身心發展及人格養成，惡性非輕，加上他表明願意和解，至今卻沒有做出任何賠償，難認有悔意，最終依強制猥褻罪判處3年6月有期徒刑，相當於摸1秒罰關1年2月，全案仍可上訴。

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