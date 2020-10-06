范綱皓轟羅智強：羅導！你最會演　韓導後繼有人了！

▲范綱皓。（圖／范綱皓臉書）



記者陶本和／台北報導

國民黨革實院長羅智強不滿監察院調查他的4筆政治獻金，其中1筆僅306元，6日在臉書批評，「陳菊，妳真的讓監察院蒙羞」。對此，民進黨網路社群中心主任范綱皓說，「羅智強這麼會自編、自導、自演，韓導後繼有人，我封你為最佳新銳導演，羅導！」

羅智強因不滿監察院調查他的4筆政治獻金，其中1筆僅306元，因此6日上午到監察院外舉行記者會，要求監察院長陳菊出來面對。事後，他在臉書批評，今天早上街講後，監察院馬上改口，「陳菊，你真的是讓監察院蒙羞」。

對此，范綱皓透過臉書表示，「羅智強，好大的威嚴！羅導，你最會演！」他說，羅智強今天在臉書上自編、自導、自演，說國家機器打壓他、追查他，上演委屈的戲碼。不只在臉書上演，還跑到監察院外面演，嗆說：「要罰我羅智強，直接罰120萬啦！我沒在怕！」。

范綱皓說，監察院已經聲明，這些只是例行的釐清作業，不是查核，沒有針對任何特定對象，也完全不涉及裁罰。他強調，不論誰執政、誰當監察院院長，監察院都必須做這個工作，監察院只是在做他們該做的事。

范綱皓強調，全台灣的民意代表都可以被追查，「就只有你羅智強、羅大議員、羅導不能被追查？真是好大的威嚴！羅智強這麼會自編、自導、自演，韓導後繼有人，我封你為最佳新銳導演，羅導！」

▼ 羅智強。（圖／記者袁茵攝）



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