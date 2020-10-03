陳其邁Check in新竹　「人來風」玩科技：歷年來最有創意設計展！

▲陳其邁今日Check in新竹，體驗人來風的樂趣。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／綜合報導

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」展期第3天，高雄市長陳其邁在市長林智堅到訪參觀以科技互動為元素的主場館，以及位於動物園的「有種新竹」展區。他說，這幾年林智堅市長的治理，讓城市在美學、公共藝術上都有長遠進步，在體驗展區內互動科技藝術後，他更大讚：是歷年來「最有創意的設計展」！

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▲林智堅為陳其邁解說「城市終端機」的構想。



林智堅說，很開心能與高雄市分享透過設計力翻轉城市的經驗，未來兩座城市也會有更多彼此學習的機會。陳其邁稱讚，新竹市這幾年在林智堅市長的帶領下，不管城市美學、公共藝術及城市治理都有很長遠的進步，也讓台灣逐步與國際接軌，他也特別來看設計展、希望能汲取新竹市的成功經驗，並大讚說：「這是歷年來最有創意的展覽！」

東道主林智堅帶著陳其邁先前往新竹市立動物園禮品部的「有種新竹」展區，再馬不停蹄地來到位於新竹市立體育館的「城市終端機」，2人在「數位傳送門」前留下數位解碼的人影合照，並與新竹獸心臟「漂浮之心」互動，體驗人格特質心理測驗。

▲林智堅與陳其邁在「美感電域」擺出超可愛pose。

陳其邁說，體驗科技互動非常有趣，2019年台灣是世界的4大新創國，也代表台灣在設計、通訊等產業有非常高的實力，更反映在藝術、公共建設及視覺領域，台灣已逐步與國際接軌；設計展讓他看見來新竹市府與整個台灣政府數位轉型的能力，在城市治理、公共建設、服務都有許多創新的元素，未來新竹市府與高雄市府也會更多互相學習、欣賞交流。

2020台灣設計展10月1日至11日登場，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大家一起Check in新竹，一條2公里步行軸線，串聯2大展區、6條旅行路線與12個場館，設計展遍布新竹市大街小巷，民眾可以跟著展區中所設置的「新竹獸」漫遊新竹，在漫步中體會「看展即旅行」。

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