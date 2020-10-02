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「變電箱美學」進化過程一次看！台電職人裝備重達10公斤開箱揭秘

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▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲2020台灣設計展主題之一「美感電域」在新竹公園展出，還可看見「變電箱美學」進化過程。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／新竹報導

全球首度以「變電箱」為主題的展覽！曾經好評如潮的「美感電域：變電箱科普特展」，如今也到了新竹「2020台灣設計展」，在新竹公園展出至10月18日。除了可看見從1965年起至今的「變電箱美學」進化過程，瞭解電力科普知識、城市美學議題；還開箱台電職人全套重達10公斤的「絕緣裝備」，更能親自試穿體驗！

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

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▲台電職人身穿「絕緣裝備」全套重達10公斤，必須爬上電線桿工作。（圖／記者林育綾攝）

新竹總共約有9千多座變電箱，而台北的數目也相去不遠，主因是有許多地下化。此次的「美感電域POWER ZONE — 新竹站」，在新竹公園搭起一座空間，從「電」與「美」的角度切入，結合電力科普知識、新竹在地街道美學議題，加上設計思考、有趣的互動體驗，帶人們走進城市的電力。

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲戶外空間也能一覽「變電箱美學進化史」。（圖／記者林育綾攝）

而戶外空間也能一覽「變電箱美學進化史」，從1965年的傳統「綠色變電箱」最常見，到1999年的「自然變電箱」上面有城市風景畫，像是山水景色等，扮演了「城市畫廊」的角色。

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲1999年的「自然變電箱」上面有風景畫，扮演了「城市畫廊」的角色。（圖／記者林育綾攝）

直到2016年透過民眾的參與，讓變電箱融入環境色彩，有了回歸單一色系的「減法設計變電箱」，擴充台北200色的色彩認知。2017年呼應台北世大運，「減法設計變電箱」上多了運動圖像，提升城市的健康意識。

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲2016年「減法設計變電箱」，擴充台北200色的色彩認知。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲2017年呼應台北世大運，「減法設計變電箱」上多了運動圖像。（圖／記者林育綾攝）

2019年「系統變電箱」塗裝規格化，再度以街道美學與減法設計為基礎，規範色彩與圖號，台電也自2019年起開始統一整合逐年更替。台電也說明，變電箱不可能完全從地表上消失，但未來有可能變小，也可以跟環境融合，甚至變成資訊載體。

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲2019年「系統變電箱」塗裝規格化，台電開始統一整合逐年更替。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽中也揭秘台電職人的全身「絕緣裝備」。（圖／記者林育綾攝）

而展覽中也開箱台電職人的整身「絕緣裝備」，全套加起來重達10公斤，其中就絕緣手套就有三層，包括橡膠皮、羊皮，而戴上這麼多層手套一定會影響靈活度，職人依然必須在這樣的條件下，爬上電纜工作，此外還要穿戴安全帽、絕緣鞋、腰部繫上安全帶。

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展覽中也開箱台電職人的整身「絕緣裝備」，全套加起來重達10公斤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

「美感電域POWER ZONE — 新竹站」由水越設計 AGUA Design、 ArchiBlur Lab / 共感地景創作 以及瓦豆 We Do Group共同策展，讓大眾認識電力科普知識，也將變電箱的奧秘、城市街道美學，轉譯為大眾更有感的內容，同時也是國內外首度以變電箱為主題的展覽。

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「美感電域POWER ZONE — 新竹站」透過有趣方式，讓大眾認識電力科普知識。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼將變電箱的奧秘、城市街道美學，轉譯為大眾更有感的內容。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼這也是國內外首度以「變電箱」為主題的展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

2020台灣設計展在「新竹公園」展區裡，除了有「T2 美感電域：變電箱科普展」，還有體育館改造的「T1：城市終端機」、T3孔廟有「世界最美教科書展」、「T4：超連結」收藏知名Youtuber秘密和從古至今科技品、「T5：O循環設計展」、「T6：有種新竹」。展覽將於10/1至10/11舉行，不過「美感電域」將延長展出至10/18。

▲▼2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出。（圖／記者林育綾攝）

▲2020台灣設計展「美感電域：變電箱科普特展」在新竹公園展出至10月18日。（圖／記者林育綾攝）

2020台灣設計展
展期：2020年10月1日(四)至10月11日(日)，免費參觀
地點：新竹公園、舊城區、轉運站、護城河
開放時間：平日與週日10：00-17：00、國定假日及週六10：00-20：00
＊「美感電域」展出至10月18日，「新竹州圖書館－未來電域」展出至2020年3月7日。

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