昌鴻估增強成中颱！路徑有3走法　若偏西...國慶連假2地區影響大

記者賴文萱／台北報導

今年第14號颱風「昌鴻」今（5）日上午生成，由於引導氣流還不明顯，移動速度緩慢，距離台灣仍有約1800公里。氣象局指出，昌鴻預計可持續增強為中颱，目前持續先往北移動，但未來路徑有3走法變數大，關鍵就在於其北轉幅度，其中，若太平洋高壓勢力強，路徑偏西移動至琉球群島附近就會距離台灣較近，屆時會使東北風更增強，國慶連假北部、東半部雨勢就會較大。

▲今年第14號颱風昌鴻生成，周五北轉幅度是路徑關鍵變數。（圖／翻攝RAMMB）

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氣象預報員劉沛滕表示，昌鴻颱風未來可持續增強，預估周三將可增強為中度颱風等級，目前引導氣流較弱，移動速度緩慢，先持續往北移動，距離台灣仍有約1800公里左右。

▲今年第14號颱風昌鴻生成，周三、四是路徑關鍵。（圖／翻攝自日本氣象廳）

昌鴻颱風未來路徑變化仍大，關鍵在於周五颱風北轉的幅度有多大，目前有3種可能走法。氣象局表示，其中一種為北轉到日本九州，一種為北轉幅度更大，往東北偏離，連日本都沒有影響，但若是最後一種走法，太平洋高壓勢力較強，則會讓昌鴻颱風偏西影響琉球群島附近，屆時將讓颱風離台灣較近，東北風也會更強。

氣象局說，若颱風偏西移動，東北風增強帶來更多水氣，國慶連假期間，迎風面的北部、東半部雨勢就會更為顯著，氣象局將持續觀察路徑變化。

▲第14號颱風「昌鴻」目前預估仍以北轉往日本方向前進機率最大。（圖／中央氣象局）

周三、周四東北風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

周五至下周一北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；9日、10日北部及東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

昌鴻颱風預測周四前將緩慢往西北西朝琉球群島東方海面移動，此後北轉接近日本的機率較高，但預測路徑不確定性仍偏高，請留意最新颱風資訊。

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