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民調：43.9％香港人想移民　35％已在準備「台灣是第3選項」

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▲香港維多利亞港夜景。（圖／路透）

▲香港維多利亞港夜景。（圖／路透，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中文大學6日發布一項調查，顯示有43.9％的受訪港人打算移民或移居外地，其中並有35％的人表示近期有為移民或移居做準備，原因包含不滿香港政府、政治情況不穩定，以及人權情況變差。

該項調查成功訪問737名18歲以上的香港人，其中有43.9％的人表示，若有機會將打算移民或移居外地，較去年的42.3％沒有太大變化；47％的人表示沒有打算移民，9％的人表示不知道或沒有想過。

▲香港經濟受新冠肺炎影響。（圖／路透社）

有移民打算的受訪者中，有35％表示近期有為移民或移居做準備，65％沒有做準備；以所有受訪者為基數的話，有15.3％的人有為移民做準備，近3成的人沒有做準備。

相比去年的調查結果，有為移民或移居做準備的受訪者比例顯著增加，更是最近3年來的新高。

▲▼2020年香港十一遊行,10.1,10月1日。（圖／路透社）

而有意願移民的受訪者們，最有興趣的移民目的地依序為英國、澳洲，以及台灣。

致使受訪者打算移民的原因有不滿香港政府／特首／高官／政策（27.3％）、政治情況不穩定（23.6％）、自由與人權情況變差（19.8％），以及政治不民主（17.6％）。

此外，受訪者也為香港適宜居住與生活的程度評分，平均分數為49.6分，比去年9月的54.4分明顯下降；值得注意的是，該項評分已連續4年呈現下跌。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

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