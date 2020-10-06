買專櫃粉底被擋在門口！香港妹「1句話」店員變臉　網秒懂：不意外

▲買專櫃卻遇到店員態度不佳。與本文無關。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

到專櫃買化妝品，店員卻將客人拒於門口，甚至態度強硬？香港一名女子昨天到專櫃買粉底液，店員主動上前介紹，她回了一句「我自己可以看，謝謝。」結果對方態度卻突然轉變，還在她要進去店裡選購的時候攔住她，讓她氣到忍不住PO文抱怨。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這間百貨位於香港的尖沙咀，她和朋友逛街時走到某櫃位面前，隨意看了口紅3分鐘，店員第一時間就上前招呼，但她和對方說自己看就好，不知道是否因為這句話惹怒店員，後來她和朋友要走進店內選購粉底液時，店員直接把她攔下來說，「裡面的東西和外面的一樣」，而且語氣略帶強硬。

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▲香港服務業的態度比較直接。（示意圖／記者張一中攝）



她無奈地說，自己又不是不消費，不知道店員是覺得她語氣不好還是穿得太寒酸，「莫名其妙被攔住真的很氣 」，雖然她最後也順利向另一名店員買到粉底液，但仍怒氣難消，「小業績你不在意，也不代表可以把客人攔在外面吧！」

網友回應，香港服務業大部分都是這種風格，所以並不意外，「個人感受...對香港的服務業本身就不抱有期待，雖然也是有很好的人，但是大多數都是這類的態度呀」、「我以為像這樣的態度在香港是正常的，之前去香港旅遊，幾乎都這種方式」、「香港遇到服務好的是機緣，可遇不可求的。」