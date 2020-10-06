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人民日報：香港屢經挫折而奮起「離不開愛國情」

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲香港反修例風波持續已經1年多。（圖／路透社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官媒《人民日報》5日發表了題為「愛國愛港，絕非『攬炒』捆綁能阻」的評論文章。文章表示，愛國是人世間最深層、最持久的情感，港人愛國心深厚程度決非各種政治蠱惑、攬炒捆綁能夠擊潰。

文章又稱，黑暴分子、港獨勢力難以體會殖民統治下香港同胞只能做「二等公民」的屈辱，叫好美國制裁香港的人不會懂得「香港好、國家好，國家好、香港更好」的道理。

文章指，近來香港大學、香港理工大學、將軍澳香島中學、培僑小學等多所大中小學舉行升旗禮，多個愛國愛港團體設立大批街站與市民共祝國泰民安。文章引述網友稱，香港「終於可以理直氣壯地表達愛國了」。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

文章稱，去年修例風波後，恐怖氛圍阻滯為國發聲的自由，但「愛國愛港人士無畏無懼、挺身而出，撐警撐國安法，助力香港結束了港獨猖狂、黑暴肆虐的動蕩局面」。

文章說，香港之所以屢經挫折而奮起，之所以沒有墜入「顏色革命」的深淵，離不開香港同胞的愛國情、強國志、報國行。

文章稱，那些策劃參與「月夕行動」的黑暴分子、港獨勢力，是難以體會殖民統治下香港同胞只能做「二等公民」的屈辱；那些煽動學生穿黑衣干擾香港理大國慶升旗儀式的學生會成員，是不會理解殖民時期香島中學毅然升起五星紅旗的拳拳愛國之心；那些叫好美國制裁香港、將香港納入「難民」計劃的「播獨」人士，是不會懂得「香港好、國家好，國家好、香港更好」的道理。

文章最後說，當今世界正處於百年未有之大變局，香港比任何時候都更加需要偉大祖國的肩膀，比任何時候都應該強調對國家的責任擔當。

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