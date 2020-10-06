陳同佳案再掀台港角力！　港府：無權干預「如何赴台自首」

▲在台犯下殺人棄屍嫌疑的陳同佳有意來台投案，卻再度引發政治角力。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

在台殺害女友的港人陳同佳稱計畫10月來台投案，台港雙邊再起政治角力。香港保安局5日晚間表示，港方已多次強調，陳同佳在香港已服刑完畢並重獲自由，特區政府沒有法律授權干預陳同佳選擇以何種方式赴台「自首」。

據大公文匯全媒體報導，香港保安局發言人表示，陳同佳的律師會聯絡台灣灣當局，提出陳同佳赴台的安排，而他選擇以什麼管道聯繫，或何時赴台，特區政府都無權干預。

發言人接著指出，如果陳同佳獲台灣明確通知被批准赴台，包括相關的簽證安排及預計赴台的日子等，港台兩地可透過警務合作管道研究行程安排。

香港保安局強調，特區政府一向以務實態度處理事件，期望讓陳同佳儘早赴台自首或投案，也希望台方同樣以務實態度，讓事件儘快得到解決。

▲蘇貞昌5日在宜蘭表示，不可能讓他台灣自由行。（圖／記者游芳男攝）

針對陳同佳自首一事，行政院長蘇貞昌5日表示，陳同佳不可能來這裡自由行，也不會容許一個殺人犯自由來去，所以香港政府用不著推來推去，「我們政府一切會依法辦理。」

不過，國民黨文傳會副主委鄭照新批評，稱「人家是來投案，你說不容許殺人犯自由來台，你是在恭三…」、「通緝都來不及了這到底在幹嘛」、「司法管轄權是主權的一部分」、「捍衛主權不是只是用來嘴炮」、「行政院長管唱歌不管殺人」。

陸委會針對此事回應，台港警方早在去年10月下旬已相互提供聯絡視窗，相關資訊也經台灣刑事局透過香港警務處轉知陳同佳，對於港府屢稱無法律基礎又稱會提供協助陳嫌赴台的可行安排，實際卻是延宕近1年依然無所作為，必須再次強調，本案關鍵在於陳嫌真實的投案意願，以及港府的責任感，「呼籲陳嫌及港府拿回初心、具體行動，盡速與我視窗聯繫。」