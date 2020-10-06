動脈取栓術20分鐘取出血塊！醫師：腦中風「談笑用兵」把握時間

▲▼阮郁修主任為蕭先生執行腦動脈內取栓，20分鐘就成功取出兩公分的血栓，打通病人阻塞的腦血管。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

「原本都好好的，但突然左手左腳沒有力氣癱軟在地，人就昏過去了！」74歲的蕭姓男子，本身患有痛風等慢性病，今年6月底在家突然走路不穩昏倒，緊急送醫經急診室檢查發現為腦幹缺血性腦中風合併大血管阻塞，轉送到花蓮慈濟醫院後，院方迅速整合神經內科與神經介入診療科等團隊，為蕭先生進行「腦動脈內取栓術」，20分鐘就成功取出兩公分的血栓。對於自己能救回一命，蕭先生直說自己真的很幸運！

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缺血性腦中風是指腦血管突然阻塞，導致病人出現突發性臉嘴歪斜、口齒不清、半邊肢體無力等症狀。花蓮慈院神經介入診療科阮郁修主任表示，以往治療血栓阻塞導致缺血性腦中風，需在黃金三小時內給予靜脈血栓溶解劑，目前除施打靜脈血栓溶解劑進行治療，近年花蓮慈院也引進「腦動脈內取栓術」，利用導管將支架或抽吸管打入血管阻塞處取出血栓，打通率達七成以上，讓缺血性腦中風病患多一項新選擇。

當蕭先生轉院至花蓮慈院急診後，神經內科與神經介入診療科跨團隊合作，確認是腦幹基底動脈血栓中風，腦中風評估分數高達37分（總分是42分）是嚴重程度的中風。由阮郁修主任為他執行腦動脈內取栓，以導管從鼠蹊部的股動脈進入到腦部的基底動脈，2 0分鐘就成功取出兩公分的血栓，打通病人阻塞的腦血管。阮郁修說，術後蕭先生在手術台上就聽從指令高舉雙手，2天後就能下床自行如廁。

▲蕭先生術後回復狀況良好，開心地與阮郁修主任合影。

「腦動脈內取栓術」主要是針對腦部大血管近端的阻塞，以腦血管介入技術，將血塊取出，進而改善血流循環，降低腦組織受損的範圍，更有機會改善神經學的症狀。花蓮慈院神經內科陳俞名醫師表示，蕭先生在術後隔天，左側肢體力氣顯著恢復，也能正常講話，無明顯併發症，九天就順利出院，並結合復健科進行加強復健與中醫針灸，目前病人左側力氣持續改善中，術後追蹤2個月並無遺留明顯後遺症。

▲蕭先生在神經內科陳俞名醫師的回診追蹤2個月並無遺留明顯後遺症。

蕭太太表示，真的很感謝兩院之間的合作，在黃金時間內為先生做出診斷並協助轉院，接著由花蓮慈院的神經內科與神經介入診療科團隊接手，為先生進行「腦動脈內取栓術」， 有了這項新技術，讓病人不用在北上就醫，縮短搶救時間，現在先生恢復的很好，走路都很正常，生活也能自理，甚至還能從事最喜愛的網球運動。

對於急性腦中風患者，把握黃金時間採取適合病人的治療是不變的原則。陳俞名醫師表示，面對可怕的腦中風，千萬不要慌張，只要牢記腦中風症狀的衛教口訣「談．笑．用．兵」，就可掌握急救黃金時間。陳俞名醫師表示，「談」是請病人說話，看有無口齒不清晰的情形；「笑」是請病人做微笑的動作，看臉部表情有無不對稱；「用」是請病人手腳用力，看有無單邊手腳無力的情形；「兵」是馬上找救兵，一發現有以上症狀要盡快打119求助，送病人至急診就醫，將腦部損傷降至最低，才能有機會提高康復機會。

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