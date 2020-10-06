傅崐萁入獄仍行文機關陳情　時力提修法：立委判決定讞應當然解職

▲無黨籍立委傅崐萁因炒股案遭判刑定讞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

無黨籍立委傅崐萁因炒股案入獄服刑，時代力量立法院黨團總召邱顯智6日指出，依據近日掌握到的資料，傅崐萁日前透過辦公室行文機關，要求協助陳情人的中國籍幹部返回台灣工作。邱顯智重申，時力黨團已經在上個會期提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，呼籲立法院儘速排審，讓判刑定讞的中央民意代表能夠當然解職。

前花蓮縣長傅崐萁因涉炒作凱聚等股票，日前遭高等法院判刑2年10月定讞，並已於今年5月25日入獄。不過，邱顯智6日表示，傅崐萁雖然已經在今年5月入獄服刑，但時代力量黨團近日接獲檢舉，表示傅崐萁透過辦公室行文機關，希望協助中國籍幹部回到台灣工作。

邱顯智認為，陳情案是一回事，但是到底一個已經判刑定讞、在監獄服刑的國會議員，是不是能夠再執行立委職務，並且領取相關薪資補助等，實在有待商榷。

邱顯智指出，現行《地方制度法》第79條已經清楚規範，村里長、鄉鎮市民代表、縣市議員、縣市長等公職，若受有期徒刑以上之判決確定，而未受緩刑之宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動者應當然解職，但不管在《立法院職權行使法》、《立法委員行為法》、《公職人員選舉罷免法》皆無針對中央民意代表因案解職訂定相關規定。

邱顯智說，時代力量黨團已經在上個會期提出《公職人員選舉罷免法》修正草案，明定立委因案確定判決定讞、入監服刑者應當然解職，也比較符合國人對立委、中央民意代表的期待。

邱顯智表示，傅崐萁目前仍在獄中服刑，竟然還可以行文機關進行陳情轉資，實在是非常匪夷所思的事情，他呼籲立法院儘速排審時力黨團提出的《公職人員選舉罷免法》修正草案，讓判刑定讞的中央民意代表能夠當然解職。

▼無黨籍立委傅崐萁行文機關陳情。（圖／時代力量立法院黨團提供）



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