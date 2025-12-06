黃國昌嗆問「臉書詐騙沒被禁？」　綠議員打臉：政府已開罰1500萬元

▲新北市議員卓冠廷。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨（5日）嗆問執政黨，詐騙前幾名的臉書、Threads沒被禁，這是什麼標準？對此，新北市議員卓冠廷指出，小紅書被禁是因為不配合打詐，但臉書、Threads的母公司Meta則是盡可能配合台灣打詐，且數發部就曾開罰臉書1500萬元，黃國昌是搞不清楚狀況？

卓冠廷昨日表示，小紅書因為不配合打詐被禁，黃國昌卻問，「詐騙排行榜前幾名的臉書、Threads沒被禁，看不到名字的小紅書被禁，這是什麼標準？」，讓他不禁想反問黃國昌，還在裝傻啊？

卓冠廷說明，打詐單位已經清清楚楚講，「行政院、內政部和警政單位今年10月14日透過海基會發文函請小紅書母公司提出具體改善作為，迄今均無任何訊息」。

卓冠廷進一步說明，而且小紅書共有15項資安違規，包括蒐集位置、蒐集通訊錄、蒐集剪貼簿、蒐集截圖、讀取裝置上儲存空間、未啟動時上傳非必要個資……等項目。

然而卓冠廷指出，臉書、Threads的母公司Meta則是盡可能配合台灣打詐，Meta在今年6月已經開始針對投資廣告進行刊登者的身分驗證，導入打詐AI，將臉書商城（market place）詐騙從每日最高180件降至10件。

卓冠廷說，臉書受列管，並且可依照《詐防條例》開罰，數發部就曾開罰臉書1500萬元，Threads也已在今年納入列管，他質疑，黃國昌到底是搞不清楚狀況，還是故意護航詐騙？